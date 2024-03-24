В Пермском крае подешевели готовые квартиры

Больше всего цены снизились на трехкомнатные квартиры Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Пермском крае с февраля по март 2024 года цены на вторичном рынке жилья снизились на 2,88%. Средняя стоимость квадратного метра стала 74,2 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики сайта Restaste.

«В марте 2024 года средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Пермского края снизилась на 2,88%. Цена квадратного метра составила — 74,2 тысячи рублей. В феврале 2024 года показатель был на уровне 76,3 тысячи рублей», — сказано в исследовании.

Падение цен зафиксировано на все виды квартир. Больше всего подешевели «трешки». В них стоимость квадратного метра стала 73,2 тысячи рублей (снижение на 3,43%). Затем идут студии — 86,6 тысяч рублей за квадратный метр (снижение на 3,41%). Многоквартирное жилье — 73,1 тысячи рублей (снижение на 3,02%). Двухкомнатные квартиры — 73,8 тысячи рублей (снижение на 2,94%). Меньше всего цены упали на «однушки». Стоимость квадратного метра стала 77,3 тысячи рублей (снижение на 2,42%).

При этом в Перми цены на вторичном рынке жилья выросли. В зависимости от количества комнат стоимость увеличилась в диапазоне от 2,93% до 4,51%. Так средняя цена квадратного метра жилья в студиях доходит до 120,4 тысяч рублей, а в трехкомнатных — до 111,3 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми новостройки на этапе котлована догоняют по ценам готовое жилье. В среднем дома на начальных стадиях возведения дешевле готовых квартир на 5-10%.