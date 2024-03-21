В Перми новостройки на этапе котлована догоняют по ценам готовое жилье

21 марта 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

В самом начале строительства дома квартиры на 5-10% дешевле готовых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермские жилые комплексы, строительство которых находится на этапе котлована, выросли в цене. В среднем дома на начальных стадиях возведения дешевле готовых квартир на 5-10%. В 2022 году покупать новостройки с котлована было выгоднее на 15-20%, рассказал URA.RU руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов. «В Перми цены на новостройки на этапе котлована близки к „вторичке“. Разница между готовым жильем и новостройками на старте продаж всего 5-10%. Два года назад разница была 15-20%. Продажи некоторых жилых комплексов стартуют по ценам выше вторичного рынка. Например, дома классов „бизнес“ и „элит“ с котлована дороже готовых домов, которые были построены в 2000-х и 2010-х годах», — рассказал Александр Леонов корреспонденту агентства. Агент по недвижимости добавил, что рост стоимости новостроек на этапе котлована произошел из-за повышенного спроса. Пермяки стали чаще выбирать «первичку», так как ставки по ипотеке на нее 5-8%. На вторичном рынке ставка больше — 17-19%. «Сейчас люди при покупке квартиры в первую очередь смотрят на сумму ежемесячного платежа по ипотеке, а не на стоимость квартиры. В этом готовое жилье сильно проигрывает», — отметил Александр Леонов. Собеседник агентства уточнил, что разница в цене между новостройками и готовыми квартирами может сократиться еще больше в мае и июне 2024 года. Одна из главных причин — отмена с 1 июля 2024 года ипотеки по программе «Господдержка 2020», которая позволяет приобрести квартиру в строящемся доме со ставкой 8% годовых. «Ожидается ажиотаж на новостройки и разгон цен в мае—июне 2024 года», — отметил агент по недвижимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермские жилые комплексы, строительство которых находится на этапе котлована, выросли в цене. В среднем дома на начальных стадиях возведения дешевле готовых квартир на 5-10%. В 2022 году покупать новостройки с котлована было выгоднее на 15-20%, рассказал URA.RU руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов. «В Перми цены на новостройки на этапе котлована близки к „вторичке“. Разница между готовым жильем и новостройками на старте продаж всего 5-10%. Два года назад разница была 15-20%. Продажи некоторых жилых комплексов стартуют по ценам выше вторичного рынка. Например, дома классов „бизнес“ и „элит“ с котлована дороже готовых домов, которые были построены в 2000-х и 2010-х годах», — рассказал Александр Леонов корреспонденту агентства. Агент по недвижимости добавил, что рост стоимости новостроек на этапе котлована произошел из-за повышенного спроса. Пермяки стали чаще выбирать «первичку», так как ставки по ипотеке на нее 5-8%. На вторичном рынке ставка больше — 17-19%. «Сейчас люди при покупке квартиры в первую очередь смотрят на сумму ежемесячного платежа по ипотеке, а не на стоимость квартиры. В этом готовое жилье сильно проигрывает», — отметил Александр Леонов. Собеседник агентства уточнил, что разница в цене между новостройками и готовыми квартирами может сократиться еще больше в мае и июне 2024 года. Одна из главных причин — отмена с 1 июля 2024 года ипотеки по программе «Господдержка 2020», которая позволяет приобрести квартиру в строящемся доме со ставкой 8% годовых. «Ожидается ажиотаж на новостройки и разгон цен в мае—июне 2024 года», — отметил агент по недвижимости.