24 марта 2024

Курганцам назвали важное условие страхования недвижимости

Курганцев призывают регистрировать права на недвижимость
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , многоэтажка, недвижимость, квартира, ипотека, дом
Регистрация права собственности на недвижимость позволит застраховать его (архивное фото) Фото:

Курганцам рекомендуют регистрировать право собственности на недвижимость, чтобы избежать дальнейших проблем, в том числе со страхованием имущества. Об этом сообщила директор департамента имущественных и земельных отношений Курганской области в видео, опубликованным правительством региона в соцсети «ВКонтакте».

«Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области напоминает о необходимости и важности своевременной регистрации прав собственности граждан на принадлежащие им объекты недвижимого имущества, такие как жилые дома, квартиры, гаражи, бани, сараи и другое недвижимое имущество, которое у вас есть на ваших земельных участках. Застраховать свое недвижимое имущество возможно только в том случае, если права на него оформлены в соответствии с действующим законодательством», — пояснила директор департамента Яна Юрина.

По словам директора департамента, регистрация права собственности граждан на свое недвижимое имущество необходима и для того, чтобы получить компенсационные выплаты, если имущество пострадало в результате стихийных бедствий. Кроме того, Юдина отметила, что зарегистрированное право дает гарантию стабильности и защищенности: у собственника никто не сможет забрать имущества, а оспорить право будет возможно через суд. Также она дополнила, что любые сделки с недвижимым имуществом возможны только тогда, когда на него зарегистрированы права. Среди таких сделок — обмен, дарение, купля-продажа, ипотека и другие.

Ранее URA.RU писало, что в курганском городе начались мероприятия по подготовке к половодью. В зоне риска затопления окажутся сотни домов.

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Курганцам рекомендуют регистрировать право собственности на недвижимость, чтобы избежать дальнейших проблем, в том числе со страхованием имущества. Об этом сообщила директор департамента имущественных и земельных отношений Курганской области в видео, опубликованным правительством региона в соцсети «ВКонтакте». «Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области напоминает о необходимости и важности своевременной регистрации прав собственности граждан на принадлежащие им объекты недвижимого имущества, такие как жилые дома, квартиры, гаражи, бани, сараи и другое недвижимое имущество, которое у вас есть на ваших земельных участках. Застраховать свое недвижимое имущество возможно только в том случае, если права на него оформлены в соответствии с действующим законодательством», — пояснила директор департамента Яна Юрина. По словам директора департамента, регистрация права собственности граждан на свое недвижимое имущество необходима и для того, чтобы получить компенсационные выплаты, если имущество пострадало в результате стихийных бедствий. Кроме того, Юдина отметила, что зарегистрированное право дает гарантию стабильности и защищенности: у собственника никто не сможет забрать имущества, а оспорить право будет возможно через суд. Также она дополнила, что любые сделки с недвижимым имуществом возможны только тогда, когда на него зарегистрированы права. Среди таких сделок — обмен, дарение, купля-продажа, ипотека и другие. Ранее URA.RU писало, что в курганском городе начались мероприятия по подготовке к половодью. В зоне риска затопления окажутся сотни домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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