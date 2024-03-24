Курганцам назвали важное условие страхования недвижимости

Курганцев призывают регистрировать права на недвижимость

25 марта 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Регистрация права собственности на недвижимость позволит застраховать его (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцам рекомендуют регистрировать право собственности на недвижимость, чтобы избежать дальнейших проблем, в том числе со страхованием имущества. Об этом сообщила директор департамента имущественных и земельных отношений Курганской области в видео, опубликованным правительством региона в соцсети «ВКонтакте». «Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области напоминает о необходимости и важности своевременной регистрации прав собственности граждан на принадлежащие им объекты недвижимого имущества, такие как жилые дома, квартиры, гаражи, бани, сараи и другое недвижимое имущество, которое у вас есть на ваших земельных участках. Застраховать свое недвижимое имущество возможно только в том случае, если права на него оформлены в соответствии с действующим законодательством», — пояснила директор департамента Яна Юрина. По словам директора департамента, регистрация права собственности граждан на свое недвижимое имущество необходима и для того, чтобы получить компенсационные выплаты, если имущество пострадало в результате стихийных бедствий. Кроме того, Юдина отметила, что зарегистрированное право дает гарантию стабильности и защищенности: у собственника никто не сможет забрать имущества, а оспорить право будет возможно через суд. Также она дополнила, что любые сделки с недвижимым имуществом возможны только тогда, когда на него зарегистрированы права. Среди таких сделок — обмен, дарение, купля-продажа, ипотека и другие. Ранее URA.RU писало, что в курганском городе начались мероприятия по подготовке к половодью. В зоне риска затопления окажутся сотни домов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцам рекомендуют регистрировать право собственности на недвижимость, чтобы избежать дальнейших проблем, в том числе со страхованием имущества. Об этом сообщила директор департамента имущественных и земельных отношений Курганской области в видео, опубликованным правительством региона в соцсети «ВКонтакте». «Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области напоминает о необходимости и важности своевременной регистрации прав собственности граждан на принадлежащие им объекты недвижимого имущества, такие как жилые дома, квартиры, гаражи, бани, сараи и другое недвижимое имущество, которое у вас есть на ваших земельных участках. Застраховать свое недвижимое имущество возможно только в том случае, если права на него оформлены в соответствии с действующим законодательством», — пояснила директор департамента Яна Юрина. По словам директора департамента, регистрация права собственности граждан на свое недвижимое имущество необходима и для того, чтобы получить компенсационные выплаты, если имущество пострадало в результате стихийных бедствий. Кроме того, Юдина отметила, что зарегистрированное право дает гарантию стабильности и защищенности: у собственника никто не сможет забрать имущества, а оспорить право будет возможно через суд. Также она дополнила, что любые сделки с недвижимым имуществом возможны только тогда, когда на него зарегистрированы права. Среди таких сделок — обмен, дарение, купля-продажа, ипотека и другие. Ранее URA.RU писало, что в курганском городе начались мероприятия по подготовке к половодью. В зоне риска затопления окажутся сотни домов.