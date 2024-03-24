Мэр курганского города назвал дома, которые может подтопить из-за паводка весной

Власти курганского города призывают жителей подготовиться к паводку в апреле

25 марта 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

В случае, если река Исеть в Шадринске (Курганская область) поднимется выше нормы, затопить может более 200 домов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Глава Шадринска (Курганская область) Антон Мокан заявил, что власти муниципалитета готовятся к половодью после 10 апреля и назвал территории и дома, которые может подтопить. Об этом мэр города пишет в своем telegram-канале «Мокан». «Шадринск готовится к половодью. По данным последних десяти лет его пик ожидается после 10 апреля. Еще с зимы городские службы работают над тем, чтобы мы смогли благополучно пережить паводок. Привлечены региональные ресурсы. Однако вероятность подтопления некоторых территорий все равно существует. Поэтому прошу: будьте готовы. Территории, которым грозит подтопление, уже известны — это дома вблизи рек Исеть и Канаш», — указано в канале мэра. Полный список домов опубликован на официальном сайте администрации. Всего в зоне риска затопления, по данным мэрии, находятся 238 домов или 20,4 гектаров площади. При этом отмечается, что под затопление эти территории попадут, только если уровень воды в реке Исеть поднимется до 399 см. Также Мокан заявляет, что для тех, кому понадобится помощь в случае ЧС, будет развернуто 16 пунктов временного размещения на базе школ и колледжей, во Дворце культуры, лагере «Салют», гостинице «Урал» и в спорткомплексе «Парус». Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил региональному ГУ МЧС и главам муниципалитетов усилить подготовку к предстоящему паводку. Он призывал курганцев, проживающих на территориях с угрозой подтопления к ответственности и быть готовыми к эвакуации, регистрации и страховании жилья, чтобы получить поддержку в случае ЧС. Также он отмечал, что необходимо уделять особое внимание уязвимым членам семьи, заботиться о домашних животных, не бросая их без присмотра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Шадринска (Курганская область) Антон Мокан заявил, что власти муниципалитета готовятся к половодью после 10 апреля и назвал территории и дома, которые может подтопить. Об этом мэр города пишет в своем telegram-канале «Мокан». «Шадринск готовится к половодью. По данным последних десяти лет его пик ожидается после 10 апреля. Еще с зимы городские службы работают над тем, чтобы мы смогли благополучно пережить паводок. Привлечены региональные ресурсы. Однако вероятность подтопления некоторых территорий все равно существует. Поэтому прошу: будьте готовы. Территории, которым грозит подтопление, уже известны — это дома вблизи рек Исеть и Канаш», — указано в канале мэра. Полный список домов опубликован на официальном сайте администрации. Всего в зоне риска затопления, по данным мэрии, находятся 238 домов или 20,4 гектаров площади. При этом отмечается, что под затопление эти территории попадут, только если уровень воды в реке Исеть поднимется до 399 см. Также Мокан заявляет, что для тех, кому понадобится помощь в случае ЧС, будет развернуто 16 пунктов временного размещения на базе школ и колледжей, во Дворце культуры, лагере «Салют», гостинице «Урал» и в спорткомплексе «Парус». Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил региональному ГУ МЧС и главам муниципалитетов усилить подготовку к предстоящему паводку. Он призывал курганцев, проживающих на территориях с угрозой подтопления к ответственности и быть готовыми к эвакуации, регистрации и страховании жилья, чтобы получить поддержку в случае ЧС. Также он отмечал, что необходимо уделять особое внимание уязвимым членам семьи, заботиться о домашних животных, не бросая их без присмотра.