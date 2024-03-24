В Свердловской области появятся усиленные патрули силовиков. Скрин

После теракта в «Крокусе» в Екатеринбурге появятся усиленные патрули полиции

25 марта 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

В торговых центрах и на улицах будут патрулировать усиленные наряды силовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Свердловской области появятся усиленные патрули из силовиков. Досмотр в метро, на вокзалах и аэропорту станет строже, следует из протокола заседания региональной антитеррористической комиссии (АТК), который появился на официальном сайте. До 1 апреля Росгвардия и МВД должны усилить наряды групп быстрого реагирования. Силовики осмотрят все административные здания и прилегающие территории, а с сотрудниками проведут инструктажи по безопасности. Главам свердловских городов до 25 марта поручили усилить охрану и досмотр в местах скопления людей. В торговых и выставочных центрах появятся вооруженные патрули кинологов, следует из протокола. Также рассмотрят вопрос о наличии вооружения у сотрудников ЧОП, работающих на крупных объектах. Документ был подписан свердловским губернатором Евгением Куйвашевым и начальником областного УФСБ Игорем Николаевым. Усилить меры безопасности в регионе решили после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. В тот вечер несколько мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу по мирным людям. По последним данным, погибли 137 человек. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU. Сайт АТК в Свердловской области Фото: Сайт АТК в Свердловской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области появятся усиленные патрули из силовиков. Досмотр в метро, на вокзалах и аэропорту станет строже, следует из протокола заседания региональной антитеррористической комиссии (АТК), который появился на официальном сайте. До 1 апреля Росгвардия и МВД должны усилить наряды групп быстрого реагирования. Силовики осмотрят все административные здания и прилегающие территории, а с сотрудниками проведут инструктажи по безопасности. Главам свердловских городов до 25 марта поручили усилить охрану и досмотр в местах скопления людей. В торговых и выставочных центрах появятся вооруженные патрули кинологов, следует из протокола. Также рассмотрят вопрос о наличии вооружения у сотрудников ЧОП, работающих на крупных объектах. Документ был подписан свердловским губернатором Евгением Куйвашевым и начальником областного УФСБ Игорем Николаевым. Усилить меры безопасности в регионе решили после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. В тот вечер несколько мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу по мирным людям. По последним данным, погибли 137 человек. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.