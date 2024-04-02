Песков назвал обнаружение взрывчатки в иконах с Украины тревожным сигналом

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков прокомментировал сообщения о нахождении взрывчатки в иконах, которые должны были попасть в Россию Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обнаружение партии взрывчатки в грузе с иконами и церковной утварью, которые пытались ввезти в РФ через страны ЕС из Украины, тревожным сигналом. Об этом официальный представитель Кремля сказал в ходе общения с журналистами.

«Разумеется, это будет дальше расследоваться. Нам нечего добавить, что к тому, что было объявлено специальными службами, ФСБ. Это еще один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех террористических методах, к которым прибегает киевский режим», — подчеркнул он. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили, что на пограничном пункте в Псковской области, граничащего с Литвой был задержан автомобиль, внутри которого обнаружился контрабандный груз. В Россию из Украины, транзитом через страны ЕС пытались провезти 27 икон, начиненных взрывчаткой. Кроме того, отдельно было найдено до 70 килограмм взрывчатых веществ.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обнаружение партии взрывчатки в грузе с иконами и церковной утварью, которые пытались ввезти в РФ через страны ЕС из Украины, тревожным сигналом. Об этом официальный представитель Кремля сказал в ходе общения с журналистами. «Разумеется, это будет дальше расследоваться. Нам нечего добавить, что к тому, что было объявлено специальными службами, ФСБ. Это еще один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех террористических методах, к которым прибегает киевский режим», — подчеркнул он. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили, что на пограничном пункте в Псковской области, граничащего с Литвой был задержан автомобиль, внутри которого обнаружился контрабандный груз. В Россию из Украины, транзитом через страны ЕС пытались провезти 27 икон, начиненных взрывчаткой. Кроме того, отдельно было найдено до 70 килограмм взрывчатых веществ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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