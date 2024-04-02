Песков назвал обнаружение взрывчатки в иконах с Украины тревожным сигналом

02 апреля 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Песков прокомментировал сообщения о нахождении взрывчатки в иконах, которые должны были попасть в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обнаружение партии взрывчатки в грузе с иконами и церковной утварью, которые пытались ввезти в РФ через страны ЕС из Украины, тревожным сигналом. Об этом официальный представитель Кремля сказал в ходе общения с журналистами. «Разумеется, это будет дальше расследоваться. Нам нечего добавить, что к тому, что было объявлено специальными службами, ФСБ. Это еще один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех террористических методах, к которым прибегает киевский режим», — подчеркнул он. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили, что на пограничном пункте в Псковской области, граничащего с Литвой был задержан автомобиль, внутри которого обнаружился контрабандный груз. В Россию из Украины, транзитом через страны ЕС пытались провезти 27 икон, начиненных взрывчаткой. Кроме того, отдельно было найдено до 70 килограмм взрывчатых веществ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обнаружение партии взрывчатки в грузе с иконами и церковной утварью, которые пытались ввезти в РФ через страны ЕС из Украины, тревожным сигналом. Об этом официальный представитель Кремля сказал в ходе общения с журналистами. «Разумеется, это будет дальше расследоваться. Нам нечего добавить, что к тому, что было объявлено специальными службами, ФСБ. Это еще один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех террористических методах, к которым прибегает киевский режим», — подчеркнул он. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили, что на пограничном пункте в Псковской области, граничащего с Литвой был задержан автомобиль, внутри которого обнаружился контрабандный груз. В Россию из Украины, транзитом через страны ЕС пытались провезти 27 икон, начиненных взрывчаткой. Кроме того, отдельно было найдено до 70 килограмм взрывчатых веществ.