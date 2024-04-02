ФСБ пресекла контрабанду бомб в иконах из Украины, которые везли через ЕС

В православных иконах, перевезенных из Украины, обнаружили бомбы, передает ФСБ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщает о 27 перевезенных православных иконах через страны Евросоюза в Россию из Украины. Об этом рассказали в ведомстве.
«Всего из груза, следовавшего по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы <…> бомб», — уточнили в службе, передает РИА Новости. Отмечается, что помимо этого было обнаружено до 70 килограмм взрывчатых веществ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.