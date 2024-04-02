ФСБ пресекла контрабанду бомб в иконах из Украины, которые везли через ЕС

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Награждение победителей областного конкурса «Здоровое село – территория трезвости». Екатеринбург, икона, религия, православие, икона серафима саровского, саровский серафим
В православных иконах, перевезенных из Украины, обнаружили бомбы, передает ФСБ Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщает о 27 перевезенных православных иконах через страны Евросоюза в Россию из Украины. Об этом рассказали в ведомстве.

«Всего из груза, следовавшего по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы <…> бомб», — уточнили в службе, передает РИА Новости. Отмечается, что помимо этого было обнаружено до 70 килограмм взрывчатых веществ.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщает о 27 перевезенных православных иконах через страны Евросоюза в Россию из Украины. Об этом рассказали в ведомстве. «Всего из груза, следовавшего по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы <…> бомб», — уточнили в службе, передает РИА Новости. Отмечается, что помимо этого было обнаружено до 70 килограмм взрывчатых веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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