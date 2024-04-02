Сенатор объяснил схему доставки в Россию икон со взрывчаткой

Сенатор Климов: иконы со взрывчаткой не проходили таможню в Европе

02 апреля 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Румыния могла получить команду от НАТО не досматривать машину с иконами, в которых была спрятана взрывчатка, отметил Андрей Климов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Автомобиль с партией икон, в которых была обнаружена взрывчатка, спокойно прошел через страны Евросоюза, так как внутри ЕС нет зон таможни. Об этом URA.RU рассказал Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. ФСБ РФ сообщила о задержании на пограничном пункте в Псковской области (граничит с Литвой) автомобиля с партией из 27 икон, начиненных взрывчаткой. Груз шел в Россию из Украины транзитом через страны ЕС. Через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Из машины извлекли также 70 кг пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7 (ручной пританковый гранатомет). Мощности изъятой контрабанды хватило бы на подрыв жилой пятиэтажки. Новость по теме Песков назвал обнаружение взрывчатки в иконах с Украины тревожным сигналом «Внутри стран Европейского союза так таковых пограничных или зон таможни нет. Там есть единое таможенное пространство. Евросоюз в свое время вместе с Украинской хунтой все нормальные способы сообщения прервал», — заявил Андрей Климов. В разговоре с агентством сенатор предположил, что страны через которые везли иконы со взрывчаткой, также могли получить команду не проверять данный автомобиль. «Груз везли через Румынию, хотя быстрее было бы через Польшу. Возможно, украинцы рассчитывали, что так у машины со взрывчаткой больше шансов потеряться в потоке других автомобилей. Страны ЕС, видимо, поддались на игру спецслужб НАТО. Наверняка они получили команду не досматривать машину», — объяснил Климов. Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам не исключил, что взрывчатку в РФ везли для реализации серии террористических преступлений. «Судя по всему, операция перевоза взрывчатки готовилась еще до теракта в „Крокус Сити Холле“ (произошел 22 марта). Скорее всего предполагалась целая серия подобных преступлений на территории РФ. Украина, не имея успехов на фронте, решила полностью переключиться на террористическую деятельность. Я не могу исключить, что эти попытки на этом не прекратятся. Люди в Украине впали в безумие от безысходности. Возможно, подобные грузы и сейчас везут», — добавил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автомобиль с партией икон, в которых была обнаружена взрывчатка, спокойно прошел через страны Евросоюза, так как внутри ЕС нет зон таможни. Об этом URA.RU рассказал Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. ФСБ РФ сообщила о задержании на пограничном пункте в Псковской области (граничит с Литвой) автомобиля с партией из 27 икон, начиненных взрывчаткой. Груз шел в Россию из Украины транзитом через страны ЕС. Через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Из машины извлекли также 70 кг пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7 (ручной пританковый гранатомет). Мощности изъятой контрабанды хватило бы на подрыв жилой пятиэтажки. «Внутри стран Европейского союза так таковых пограничных или зон таможни нет. Там есть единое таможенное пространство. Евросоюз в свое время вместе с Украинской хунтой все нормальные способы сообщения прервал», — заявил Андрей Климов. В разговоре с агентством сенатор предположил, что страны через которые везли иконы со взрывчаткой, также могли получить команду не проверять данный автомобиль. «Груз везли через Румынию, хотя быстрее было бы через Польшу. Возможно, украинцы рассчитывали, что так у машины со взрывчаткой больше шансов потеряться в потоке других автомобилей. Страны ЕС, видимо, поддались на игру спецслужб НАТО. Наверняка они получили команду не досматривать машину», — объяснил Климов. Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам не исключил, что взрывчатку в РФ везли для реализации серии террористических преступлений. «Судя по всему, операция перевоза взрывчатки готовилась еще до теракта в „Крокус Сити Холле“ (произошел 22 марта). Скорее всего предполагалась целая серия подобных преступлений на территории РФ. Украина, не имея успехов на фронте, решила полностью переключиться на террористическую деятельность. Я не могу исключить, что эти попытки на этом не прекратятся. Люди в Украине впали в безумие от безысходности. Возможно, подобные грузы и сейчас везут», — добавил он.