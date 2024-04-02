Мощности бомб, которыми были начинены иконы, изъятые ФСБ, хватит на подрыв пятиэтажного дома. Об этом сообщили в службе безопасности.
«Мощности изъятой в Псковской области в иконах взрывчатки хватит на подрыв жилой пятиэтажки», — следует из видео ФСБ. Его публикует РИА Новости.
ФСБ на пограничном пункте в Псковской области, граничащего с Литвой, задержала автомобиль с номерами данной страны. Внутри обнаружился контрабандный груз. В Россию из Украины, транзитом через страны ЕС пытались провезти 27 икон, начиненных взрывчаткой. Также отдельно было обнаружено до 70 килограмм взрывчатых веществ.
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