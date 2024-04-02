ФСБ раскрыла масштаб опасности бомб в иконах из Украины, ввозимых в РФ. Видео

ФСБ: изъятые иконы с бомбами были способны подорвать пятиэтажное здание
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Виды Новоуральска, Свердловская область, икона, икона петра и февронии, православие
Изъятой взрывчатки хватило бы на подрыв пятитажного здания, передает ФСБ Фото:

Мощности бомб, которыми были начинены иконы, изъятые ФСБ, хватит на подрыв пятиэтажного дома. Об этом сообщили в службе безопасности.

«Мощности изъятой в Псковской области в иконах взрывчатки хватит на подрыв жилой пятиэтажки», — следует из видео ФСБ. Его публикует РИА Новости.

ФСБ на пограничном пункте в Псковской области, граничащего с Литвой, задержала автомобиль с номерами данной страны. Внутри обнаружился контрабандный груз. В Россию из Украины, транзитом через страны ЕС пытались провезти 27 икон, начиненных взрывчаткой. Также отдельно было обнаружено до 70 килограмм взрывчатых веществ.

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Мощности бомб, которыми были начинены иконы, изъятые ФСБ, хватит на подрыв пятиэтажного дома. Об этом сообщили в службе безопасности. «Мощности изъятой в Псковской области в иконах взрывчатки хватит на подрыв жилой пятиэтажки», — следует из видео ФСБ. Его публикует РИА Новости. ФСБ на пограничном пункте в Псковской области, граничащего с Литвой, задержала автомобиль с номерами данной страны. Внутри обнаружился контрабандный груз. В Россию из Украины, транзитом через страны ЕС пытались провезти 27 икон, начиненных взрывчаткой. Также отдельно было обнаружено до 70 килограмм взрывчатых веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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