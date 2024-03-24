Стала известна новая дата матча курганского ХК «Зауралье»

Матч хоккейных клубов «Зауралье» (Курганская область) и «Нефтяник» пройдет 28 марта в Альметьевске. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале ХК «Зауралье».
«По согласованию с клубами ВХЛ определила новые даты перенесенных матчей ¼ финала кубка Петрова. „Зауралье“ и „Нефтяник“ матч №6 проведут в Альметьевске 28 марта (четверг). Начало в 20:30 (время курганское)», — указано в сообщении.
Если «Зауралье» выиграет матч, то следующая игра пройдет в Кургане 31 марта. Ранее матч №6 должен был состояться 23 марта, но из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» игру перенесли. В Курганской области, как и в других регионах, из-за трагедии перенесли развлекательные массовые мероприятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.