Песков высказался об усилении мер по защите из-за теракта в «Крокусе»

Силовые структуры будут анализировать меры безопасности, подчеркнул Дмитрий Песков
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
В России намерены провести ряд совещаний, направленных на усиление поддержки пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Также будут обсуждаться вопросы защиты людей силовыми структурами. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Для этого [поддержки пострадавших] собирается совещание. Будут обсуждать [меры поддержки]», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что правоохранительные органы намерены проанализировать вопрос охраны в целом.
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