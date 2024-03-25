Песков высказался об усилении мер по защите из-за теракта в «Крокусе»

25 марта 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Силовые структуры будут анализировать меры безопасности, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В России намерены провести ряд совещаний, направленных на усиление поддержки пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Также будут обсуждаться вопросы защиты людей силовыми структурами. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Для этого [поддержки пострадавших] собирается совещание. Будут обсуждать [меры поддержки]», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что правоохранительные органы намерены проанализировать вопрос охраны в целом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России намерены провести ряд совещаний, направленных на усиление поддержки пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Также будут обсуждаться вопросы защиты людей силовыми структурами. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Для этого [поддержки пострадавших] собирается совещание. Будут обсуждать [меры поддержки]», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что правоохранительные органы намерены проанализировать вопрос охраны в целом.