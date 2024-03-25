Песков высказался об усилении мер по защите из-за теракта в «Крокусе»

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© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Силовые структуры будут анализировать меры безопасности, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В России намерены провести ряд совещаний, направленных на усиление поддержки пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Также будут обсуждаться вопросы защиты людей силовыми структурами. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Для этого [поддержки пострадавших] собирается совещание. Будут обсуждать [меры поддержки]», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что правоохранительные органы намерены проанализировать вопрос охраны в целом.

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В России намерены провести ряд совещаний, направленных на усиление поддержки пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Также будут обсуждаться вопросы защиты людей силовыми структурами. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Для этого [поддержки пострадавших] собирается совещание. Будут обсуждать [меры поддержки]», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что правоохранительные органы намерены проанализировать вопрос охраны в целом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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