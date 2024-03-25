WarGonzo: террористов из «Крокуса» два месяца готовили в Стамбуле

25 марта 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Подготовка устроивших теракт в «Крокусе», проходила в Турции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Устроивших теракт в «Крокус Сити Холл» два месяца готовили в Стамбуле. Об этом сообщает telegram-канал WarGonzo. «Всех четырех террористов готовили в одном из лагерей в Турции. Подготовка [два месяца] проходила в Стамбуле», — говорится в сообщении канала. Террористический акт в Подмосковье произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Известно о 137 погибших, еще под 200 человек ранены. Все подозреваемые в теракте задержаны. Преступников отправили в СИЗО, под стражей они пробудут до 22 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Устроивших теракт в «Крокус Сити Холл» два месяца готовили в Стамбуле. Об этом сообщает telegram-канал WarGonzo. «Всех четырех террористов готовили в одном из лагерей в Турции. Подготовка [два месяца] проходила в Стамбуле», — говорится в сообщении канала. Террористический акт в Подмосковье произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Известно о 137 погибших, еще под 200 человек ранены. Все подозреваемые в теракте задержаны. Преступников отправили в СИЗО, под стражей они пробудут до 22 мая.