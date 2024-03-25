WarGonzo: террористов из «Крокуса» два месяца готовили в Стамбуле

Подготовка устроивших теракт в «Крокусе», проходила в Турции
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Устроивших теракт в «Крокус Сити Холл» два месяца готовили в Стамбуле. Об этом сообщает telegram-канал WarGonzo.
«Всех четырех террористов готовили в одном из лагерей в Турции. Подготовка [два месяца] проходила в Стамбуле», — говорится в сообщении канала.
Террористический акт в Подмосковье произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Известно о 137 погибших, еще под 200 человек ранены. Все подозреваемые в теракте задержаны. Преступников отправили в СИЗО, под стражей они пробудут до 22 мая.
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