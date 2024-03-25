Shot: еще 12 тел остаются под завалами после теракта в «Крокусе»

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Разбор завалов Crocus city holl. Мчс России
Под завалами могут оставаться 12 человек, передает Shot Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В настоящий момент под завалами «Крокус Сити Холла» предварительно остаются 12 человек. Об этом сообщает Shot.

«Еще 12 тел погибших при теракте в „Крокусе“ могут находиться под завалами», — сообщают авторы канала. Работы по разбору завалов продолжаются.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что спасательные работы намерены продолжать до вечера 26 числа. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в концертное помещение с автоматами и начали массовый расстрел. В результате погибли 137 человек.

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В настоящий момент под завалами «Крокус Сити Холла» предварительно остаются 12 человек. Об этом сообщает Shot. «Еще 12 тел погибших при теракте в „Крокусе“ могут находиться под завалами», — сообщают авторы канала. Работы по разбору завалов продолжаются. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что спасательные работы намерены продолжать до вечера 26 числа. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в концертное помещение с автоматами и начали массовый расстрел. В результате погибли 137 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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