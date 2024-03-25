Shot: еще 12 тел остаются под завалами после теракта в «Крокусе»

25 марта 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Под завалами могут оставаться 12 человек, передает Shot Фото: МЧС России новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В настоящий момент под завалами «Крокус Сити Холла» предварительно остаются 12 человек. Об этом сообщает Shot. «Еще 12 тел погибших при теракте в „Крокусе“ могут находиться под завалами», — сообщают авторы канала. Работы по разбору завалов продолжаются. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что спасательные работы намерены продолжать до вечера 26 числа. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в концертное помещение с автоматами и начали массовый расстрел. В результате погибли 137 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В настоящий момент под завалами «Крокус Сити Холла» предварительно остаются 12 человек. Об этом сообщает Shot. «Еще 12 тел погибших при теракте в „Крокусе“ могут находиться под завалами», — сообщают авторы канала. Работы по разбору завалов продолжаются. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что спасательные работы намерены продолжать до вечера 26 числа. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в концертное помещение с автоматами и начали массовый расстрел. В результате погибли 137 человек.