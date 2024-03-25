Shot: еще 12 тел остаются под завалами после теракта в «Крокусе»

Под завалами могут оставаться 12 человек, передает Shot
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
В настоящий момент под завалами «Крокус Сити Холла» предварительно остаются 12 человек. Об этом сообщает Shot.
«Еще 12 тел погибших при теракте в „Крокусе“ могут находиться под завалами», — сообщают авторы канала. Работы по разбору завалов продолжаются.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что спасательные работы намерены продолжать до вечера 26 числа. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в концертное помещение с автоматами и начали массовый расстрел. В результате погибли 137 человек.
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