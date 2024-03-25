Поисковую операцию в «Крокус Сити Холле» продлили

Поисковую операцию продлили до 26 марта, уточнил Андрей Воробьев
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Поисковая операция в «Крокус Сити Холе» продлена до вечера 26 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Поисковая операция в „Крокус Сити Холле“ продлена до 17:00 26 марта», — подчеркнул Андрей Воробьев во время заседания штаба. Оно проходит на территории Центра помощи родственникам погибших и пострадавших в ходе теракта.
Центр начал работать несколько дней назад. В момент открытия сразу было проведено заседание штаба. В ходе заседания сверялись списки погибших, а также непосредственно меры поддержки. Теракт произошел 22 марта.
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