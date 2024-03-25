Поисковую операцию в «Крокус Сити Холле» продлили

Губернатор Воробьев: поисковая операция в «Крокусе» продлена до 26 марта
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Разбор завалов Crocus city holl. Мчс России
Поисковую операцию продлили до 26 марта, уточнил Андрей Воробьев Фото:
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Поисковая операция в «Крокус Сити Холе» продлена до вечера 26 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Поисковая операция в „Крокус Сити Холле“ продлена до 17:00 26 марта», — подчеркнул Андрей Воробьев во время заседания штаба. Оно проходит на территории Центра помощи родственникам погибших и пострадавших в ходе теракта.

Центр начал работать несколько дней назад. В момент открытия сразу было проведено заседание штаба. В ходе заседания сверялись списки погибших, а также непосредственно меры поддержки. Теракт произошел 22 марта.

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Поисковая операция в «Крокус Сити Холе» продлена до вечера 26 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Поисковая операция в „Крокус Сити Холле“ продлена до 17:00 26 марта», — подчеркнул Андрей Воробьев во время заседания штаба. Оно проходит на территории Центра помощи родственникам погибших и пострадавших в ходе теракта. Центр начал работать несколько дней назад. В момент открытия сразу было проведено заседание штаба. В ходе заседания сверялись списки погибших, а также непосредственно меры поддержки. Теракт произошел 22 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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