В ЯНАО за три года чумовой капитал получили сотни семей

В Ямало-Ненецком автономно округе за три года около 300 семей тундровиков воспользовались ямальской мерой поддержки — чумовым капиталом. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Три года назад ввели уникальную ямальскую меру — чумовой капитал для молодых семей тундровиков, ставших многодетными. За это время наибольшее количество чумовых капиталов выдано в Ямальском районе — 118. В Пуровском районе поддержку получили 45 семей, в Приуральском — 44, в Тазовском — 40, в Надымском — 13, в Шурышкарском — шесть, в Салехарде — две. В этом году на Ямале планируется выдать еще порядка 154 комплектов традиционного жилища», — говорится в сообщении.
Данная мера поддержки действует исключительно на Ямале. Семьи кочевников получают комплект для благополучного ведения хозяйства и создания необходимых условий жизни — шесты и сезонные покрытия для чума, печь, доски, нарты. Стоимость такого набора составляет более полумиллиона рублей.
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