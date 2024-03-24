В ЯНАО за три года чумовой капитал получили сотни семей

На Ямале многодетные семьи тундровиков получили более 300 чумовых капиталов

25 марта 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

На Ямале действует уникальна мера поддержки тундровиков — чумовой капитал Фото: Максим Егоров © URA.RU В Ямало-Ненецком автономно округе за три года около 300 семей тундровиков воспользовались ямальской мерой поддержки — чумовым капиталом. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Три года назад ввели уникальную ямальскую меру — чумовой капитал для молодых семей тундровиков, ставших многодетными. За это время наибольшее количество чумовых капиталов выдано в Ямальском районе — 118. В Пуровском районе поддержку получили 45 семей, в Приуральском — 44, в Тазовском — 40, в Надымском — 13, в Шурышкарском — шесть, в Салехарде — две. В этом году на Ямале планируется выдать еще порядка 154 комплектов традиционного жилища», — говорится в сообщении. Данная мера поддержки действует исключительно на Ямале. Семьи кочевников получают комплект для благополучного ведения хозяйства и создания необходимых условий жизни — шесты и сезонные покрытия для чума, печь, доски, нарты. Стоимость такого набора составляет более полумиллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ямало-Ненецком автономно округе за три года около 300 семей тундровиков воспользовались ямальской мерой поддержки — чумовым капиталом. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Три года назад ввели уникальную ямальскую меру — чумовой капитал для молодых семей тундровиков, ставших многодетными. За это время наибольшее количество чумовых капиталов выдано в Ямальском районе — 118. В Пуровском районе поддержку получили 45 семей, в Приуральском — 44, в Тазовском — 40, в Надымском — 13, в Шурышкарском — шесть, в Салехарде — две. В этом году на Ямале планируется выдать еще порядка 154 комплектов традиционного жилища», — говорится в сообщении. Данная мера поддержки действует исключительно на Ямале. Семьи кочевников получают комплект для благополучного ведения хозяйства и создания необходимых условий жизни — шесты и сезонные покрытия для чума, печь, доски, нарты. Стоимость такого набора составляет более полумиллиона рублей.