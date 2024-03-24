24 марта 2024
23 марта 2024

В ЯНАО за три года чумовой капитал получили сотни семей

На Ямале многодетные семьи тундровиков получили более 300 чумовых капиталов
© Служба новостей «URA.RU»
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Туризм. День оленевода. ЯНАО, чум, север, надым, янао, арктика, нарты, ямал, туризм
На Ямале действует уникальна мера поддержки тундровиков — чумовой капитал Фото:

В Ямало-Ненецком автономно округе за три года около 300 семей тундровиков воспользовались ямальской мерой поддержки — чумовым капиталом. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Три года назад ввели уникальную ямальскую меру — чумовой капитал для молодых семей тундровиков, ставших многодетными. За это время наибольшее количество чумовых капиталов выдано в Ямальском районе — 118. В Пуровском районе поддержку получили 45 семей, в Приуральском — 44, в Тазовском — 40, в Надымском — 13, в Шурышкарском — шесть, в Салехарде — две. В этом году на Ямале планируется выдать еще порядка 154 комплектов традиционного жилища», — говорится в сообщении.

Данная мера поддержки действует исключительно на Ямале. Семьи кочевников получают комплект для благополучного ведения хозяйства и создания необходимых условий жизни — шесты и сезонные покрытия для чума, печь, доски, нарты. Стоимость такого набора составляет более полумиллиона рублей.

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В Ямало-Ненецком автономно округе за три года около 300 семей тундровиков воспользовались ямальской мерой поддержки — чумовым капиталом. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Три года назад ввели уникальную ямальскую меру — чумовой капитал для молодых семей тундровиков, ставших многодетными. За это время наибольшее количество чумовых капиталов выдано в Ямальском районе — 118. В Пуровском районе поддержку получили 45 семей, в Приуральском — 44, в Тазовском — 40, в Надымском — 13, в Шурышкарском — шесть, в Салехарде — две. В этом году на Ямале планируется выдать еще порядка 154 комплектов традиционного жилища», — говорится в сообщении. Данная мера поддержки действует исключительно на Ямале. Семьи кочевников получают комплект для благополучного ведения хозяйства и создания необходимых условий жизни — шесты и сезонные покрытия для чума, печь, доски, нарты. Стоимость такого набора составляет более полумиллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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