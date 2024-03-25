Мишустин: виновные в теракте в «Крокусе» не заслуживают пощады

25 марта 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин заявил, что расследование теракта в «Крокусе» продолжается Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Виновные в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» 22 марта не заслуживают пощады и понесут наказание. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин. «Сейчас идет расследование этих событий, виновные понесут наказание, они не заслуживают пощады», — сказал Михаил Мишустин во время встречи с депутатами Госдумы от КПРФ. Его слова приводит РИА Новости. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В результате трагедии погибли более 130 человек, сообщает RT. Кроме того, среди жертв и пострадавших есть дети. Позже выяснилось, что виновники произошедшего — иностранцы. Всех фигурантов уже задержали и арестовали до 22 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что террористов ждет «возмездие и забвение», пишет РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Виновные в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» 22 марта не заслуживают пощады и понесут наказание. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин. «Сейчас идет расследование этих событий, виновные понесут наказание, они не заслуживают пощады», — сказал Михаил Мишустин во время встречи с депутатами Госдумы от КПРФ. Его слова приводит РИА Новости. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В результате трагедии погибли более 130 человек, сообщает RT. Кроме того, среди жертв и пострадавших есть дети. Позже выяснилось, что виновники произошедшего — иностранцы. Всех фигурантов уже задержали и арестовали до 22 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что террористов ждет «возмездие и забвение», пишет РАПСИ.