Мишустин: виновные в теракте в «Крокусе» не заслуживают пощады

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, мишустин михаил, топ
Михаил Мишустин заявил, что расследование теракта в «Крокусе» продолжается Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Виновные в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» 22 марта не заслуживают пощады и понесут наказание. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин.

«Сейчас идет расследование этих событий, виновные понесут наказание, они не заслуживают пощады», — сказал Михаил Мишустин во время встречи с депутатами Госдумы от КПРФ. Его слова приводит РИА Новости.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В результате трагедии погибли более 130 человек, сообщает RT. Кроме того, среди жертв и пострадавших есть дети. Позже выяснилось, что виновники произошедшего — иностранцы. Всех фигурантов уже задержали и арестовали до 22 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что террористов ждет «возмездие и забвение», пишет РАПСИ.

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Виновные в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» 22 марта не заслуживают пощады и понесут наказание. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин. «Сейчас идет расследование этих событий, виновные понесут наказание, они не заслуживают пощады», — сказал Михаил Мишустин во время встречи с депутатами Госдумы от КПРФ. Его слова приводит РИА Новости. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В результате трагедии погибли более 130 человек, сообщает RT. Кроме того, среди жертв и пострадавших есть дети. Позже выяснилось, что виновники произошедшего — иностранцы. Всех фигурантов уже задержали и арестовали до 22 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что террористов ждет «возмездие и забвение», пишет РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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