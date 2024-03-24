Воспитательницу частного детсада Сургута обвинили в издевательстве над ребенком

25 марта 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Воспитатель частного детского сада в Сургуте пыталась насильно напоить полуторагодовалого ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Воспитатель частного детского сада в Сургуте пыталась насильно напоить полуторагодовалого ребенка, заливая напиток из кружки ему в рот. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как малышка вырывается и плачет. При этом мать ребенка, которая обратилась в URA.RU пояснила, что в саду знают, что девочка умеет пить только через бутылочку. «Месяц назад я отдала своего ребенка возрастом 1,4 в группу, где она [воспитатель] работала. Ребенок еще не умеет пить из кружки, пьет из бутылки, об этом воспитатели были уведомлены, и всегда с ребенком я передавала бутылку. На видео мы видим, как воспитатель силой вливает в рот ребенку напиток из кружки, на что ребенок кричит, плачет, пытается увернуться. Воспитатель дает несколько секунд ребенку отойти от испуга и продолжает насильно заливать напиток в рот», — рассказала мать девочки. На видеозаписи с камер наблюдения, которые женщина направила в редакцию URA.RU, видно как ребенок вырывается из рук воспитателя и рыдает. По словам женщины, жестокость сотрудницы детсада могла привести к трагедии — девочка могла захлебнуться. За комментарием корреспондент URA.RU обратился к директору дошкольного учреждения, в котором произошел инцидент. Руководитель рассказала, что на поведение воспитателя обратили внимание сами сотрудники детсада, поэтому и решили проверить записи с камер наблюдения. Таким образом и выявили произошедшее. «Мама девочки ознакомилась с видеозаписью и, узнав об инциденте, обратилась в правоохранительные органы. Мы со своей стороны продолжаем проводить проверку. Будут приняты все необходимые меры», — рассказала директор частного детского сада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воспитатель частного детского сада в Сургуте пыталась насильно напоить полуторагодовалого ребенка, заливая напиток из кружки ему в рот. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как малышка вырывается и плачет. При этом мать ребенка, которая обратилась в URA.RU пояснила, что в саду знают, что девочка умеет пить только через бутылочку. «Месяц назад я отдала своего ребенка возрастом 1,4 в группу, где она [воспитатель] работала. Ребенок еще не умеет пить из кружки, пьет из бутылки, об этом воспитатели были уведомлены, и всегда с ребенком я передавала бутылку. На видео мы видим, как воспитатель силой вливает в рот ребенку напиток из кружки, на что ребенок кричит, плачет, пытается увернуться. Воспитатель дает несколько секунд ребенку отойти от испуга и продолжает насильно заливать напиток в рот», — рассказала мать девочки. На видеозаписи с камер наблюдения, которые женщина направила в редакцию URA.RU, видно как ребенок вырывается из рук воспитателя и рыдает. По словам женщины, жестокость сотрудницы детсада могла привести к трагедии — девочка могла захлебнуться. За комментарием корреспондент URA.RU обратился к директору дошкольного учреждения, в котором произошел инцидент. Руководитель рассказала, что на поведение воспитателя обратили внимание сами сотрудники детсада, поэтому и решили проверить записи с камер наблюдения. Таким образом и выявили произошедшее. «Мама девочки ознакомилась с видеозаписью и, узнав об инциденте, обратилась в правоохранительные органы. Мы со своей стороны продолжаем проводить проверку. Будут приняты все необходимые меры», — рассказала директор частного детского сада.