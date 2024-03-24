24 марта 2024

Воспитательницу частного детсада Сургута обвинили в издевательстве над ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Воспитатель частного детского сада в Сургуте пыталась насильно напоить полуторагодовалого ребенка Фото:

Воспитатель частного детского сада в Сургуте пыталась насильно напоить полуторагодовалого ребенка, заливая напиток из кружки ему в рот. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как малышка вырывается и плачет. При этом мать ребенка, которая обратилась в URA.RU пояснила, что в саду знают, что девочка умеет пить только через бутылочку.

«Месяц назад я отдала своего ребенка возрастом 1,4 в группу, где она [воспитатель] работала. Ребенок еще не умеет пить из кружки, пьет из бутылки, об этом воспитатели были уведомлены, и всегда с ребенком я передавала бутылку. На видео мы видим, как воспитатель силой вливает в рот ребенку напиток из кружки, на что ребенок кричит, плачет, пытается увернуться. Воспитатель дает несколько секунд ребенку отойти от испуга и продолжает насильно заливать напиток в рот», — рассказала мать девочки.

На видеозаписи с камер наблюдения, которые женщина направила в редакцию URA.RU, видно как ребенок вырывается из рук воспитателя и рыдает. По словам женщины, жестокость сотрудницы детсада могла привести к трагедии — девочка могла захлебнуться.

За комментарием корреспондент URA.RU обратился к директору дошкольного учреждения, в котором произошел инцидент. Руководитель рассказала, что на поведение воспитателя обратили внимание сами сотрудники детсада, поэтому и решили проверить записи с камер наблюдения. Таким образом и выявили произошедшее. «Мама девочки ознакомилась с видеозаписью и, узнав об инциденте, обратилась в правоохранительные органы. Мы со своей стороны продолжаем проводить проверку. Будут приняты все необходимые меры», — рассказала директор частного детского сада.

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Воспитатель частного детского сада в Сургуте пыталась насильно напоить полуторагодовалого ребенка, заливая напиток из кружки ему в рот. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как малышка вырывается и плачет. При этом мать ребенка, которая обратилась в URA.RU пояснила, что в саду знают, что девочка умеет пить только через бутылочку. «Месяц назад я отдала своего ребенка возрастом 1,4 в группу, где она [воспитатель] работала. Ребенок еще не умеет пить из кружки, пьет из бутылки, об этом воспитатели были уведомлены, и всегда с ребенком я передавала бутылку. На видео мы видим, как воспитатель силой вливает в рот ребенку напиток из кружки, на что ребенок кричит, плачет, пытается увернуться. Воспитатель дает несколько секунд ребенку отойти от испуга и продолжает насильно заливать напиток в рот», — рассказала мать девочки. На видеозаписи с камер наблюдения, которые женщина направила в редакцию URA.RU, видно как ребенок вырывается из рук воспитателя и рыдает. По словам женщины, жестокость сотрудницы детсада могла привести к трагедии — девочка могла захлебнуться. За комментарием корреспондент URA.RU обратился к директору дошкольного учреждения, в котором произошел инцидент. Руководитель рассказала, что на поведение воспитателя обратили внимание сами сотрудники детсада, поэтому и решили проверить записи с камер наблюдения. Таким образом и выявили произошедшее. «Мама девочки ознакомилась с видеозаписью и, узнав об инциденте, обратилась в правоохранительные органы. Мы со своей стороны продолжаем проводить проверку. Будут приняты все необходимые меры», — рассказала директор частного детского сада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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