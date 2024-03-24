24 марта 2024

Жители ЯНАО не могут попасть к единственному в городе ревматологу

В Надыме пациенты жалуются на отсутствие возможности записаться к ревматологу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, пенсионерка, поликлиника, прием у врача, пожилая женщина, здоровье, бабушка, обследование, клиника, больница, пожилые люди
Пациенты поликлиники в Надыме не могут попасть на прием к узкому специалисту Фото:

В Надыме (ЯНАО) пациенты больницы не могут попасть к единственному в городе врачу-ревматологу. Жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о том, что свободного времени для записи нет.

«В центральной районной больнице один ревматолог, которая принимает в день всего три пациента. И запись к ней, как всегда, через одно место, к сожалению. Где найти другого врача? Я не взрослый человек, но с ревматоидным артритом уже год. Назначенное лечение бесполезно, так же мучаюсь из-за боли в суставах», — написал анонимный горожанин в сообществе «Мой Надым».

В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что ревматолог — это узкопрофильный специалист, к нему необходимо записываться через терапевта. «Пациенты, состоящие у доктора на диспансерном учете, могут записаться самостоятельно через кол-центр. Сейчас на учете у ревматолога в Надыме находится порядка 400 пациентов. Вся помощь оказывается пациентам в полном объеме и своевременно», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о проблеме с записью на прием к детскому стоматологу в Надыме (ЯНАО). По словам горожан, в больнице не хватает зубных врачей,, а талоны заканчиваются за считанные минуты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Надыме (ЯНАО) пациенты больницы не могут попасть к единственному в городе врачу-ревматологу. Жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о том, что свободного времени для записи нет. «В центральной районной больнице один ревматолог, которая принимает в день всего три пациента. И запись к ней, как всегда, через одно место, к сожалению. Где найти другого врача? Я не взрослый человек, но с ревматоидным артритом уже год. Назначенное лечение бесполезно, так же мучаюсь из-за боли в суставах», — написал анонимный горожанин в сообществе «Мой Надым». В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что ревматолог — это узкопрофильный специалист, к нему необходимо записываться через терапевта. «Пациенты, состоящие у доктора на диспансерном учете, могут записаться самостоятельно через кол-центр. Сейчас на учете у ревматолога в Надыме находится порядка 400 пациентов. Вся помощь оказывается пациентам в полном объеме и своевременно», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о проблеме с записью на прием к детскому стоматологу в Надыме (ЯНАО). По словам горожан, в больнице не хватает зубных врачей,, а талоны заканчиваются за считанные минуты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...