Тюменцы поедут в путешествие с персонажами книг о Гарри Поттере

Поезд с героями книг о Гарри Поттере будет отходить с перрона тюменского ж/д вокзала Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени запускают поезд, где пассажиры проведут время в компании персонажей книг о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг. Как рассказала URA.RU специалист по рекламе «Магического экспресса» Алена Харламова, путешественников распределят по магическим факультетам и подарят волшебные палочки. Первый рейс отправится в мае.

«На протяжении двух часов детей и взрослых будут развлекать актеры по мотивам книг о Гарри Поттере: будет раздача волшебных палочек, шоколад с распределением по факультетам, гадание на волшебном шаре. В каждом экспрессе четыре вагона, вместимость примерно 300 человек», — рассказала URA.RU специалист по рекламе «Магического экспресса» Алена Харламова.

Первый рейс планируют запустить в мае. Отходить поезд будет от тюменского железнодорожного вокзала по субботам и воскресеньям — один рейс в день. На время выпускных количество рейсов увеличат.