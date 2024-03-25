Тюменцы поедут в путешествие с персонажами книг о Гарри Поттере

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Железнодорожный вокзал. Тюмень, вокзал, поезд, железнодорожный вокзал, вагон, жд, проводы в армию, жд вокзал, жд вагон, проводы в дорогу
Поезд с героями книг о Гарри Поттере будет отходить с перрона тюменского ж/д вокзала Фото:

В Тюмени запускают поезд, где пассажиры проведут время в компании персонажей книг о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг. Как рассказала URA.RU специалист по рекламе «Магического экспресса» Алена Харламова, путешественников распределят по магическим факультетам и подарят волшебные палочки. Первый рейс отправится в мае.

«На протяжении двух часов детей и взрослых будут развлекать актеры по мотивам книг о Гарри Поттере: будет раздача волшебных палочек, шоколад с распределением по факультетам, гадание на волшебном шаре. В каждом экспрессе четыре вагона, вместимость примерно 300 человек», — рассказала URA.RU специалист по рекламе «Магического экспресса» Алена Харламова.

Первый рейс планируют запустить в мае. Отходить поезд будет от тюменского железнодорожного вокзала по субботам и воскресеньям — один рейс в день. На время выпускных количество рейсов увеличат.

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В Тюмени запускают поезд, где пассажиры проведут время в компании персонажей книг о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг. Как рассказала URA.RU специалист по рекламе «Магического экспресса» Алена Харламова, путешественников распределят по магическим факультетам и подарят волшебные палочки. Первый рейс отправится в мае. «На протяжении двух часов детей и взрослых будут развлекать актеры по мотивам книг о Гарри Поттере: будет раздача волшебных палочек, шоколад с распределением по факультетам, гадание на волшебном шаре. В каждом экспрессе четыре вагона, вместимость примерно 300 человек», — рассказала URA.RU специалист по рекламе «Магического экспресса» Алена Харламова. Первый рейс планируют запустить в мае. Отходить поезд будет от тюменского железнодорожного вокзала по субботам и воскресеньям — один рейс в день. На время выпускных количество рейсов увеличат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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