Житель Тюмени упал в обморок, так как год недосыпал из-за игры в компьютер

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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, хакерство, компьютерная грамотность, компьютер, хакер
Ночами парень играл, а днем работал (архивное фото) Фото:

Молодой тюменец потерял сознание из-за хронического недосыпа: он год нормально не спал, так как ночами играл в компьютер. Об оказании помощи геймеру рассказали в департаменте здравоохранения региона.

«Поглощенный компьютерной игрой до поздней ночи, 18-летний тюменец проснулся разбитым и усталым. В таком режиме он жил уже год, и хроническое недосыпание в итоге негативно сказалось на здоровье. В это воскресенье на работе парень почувствовал себя плохо и упал в обморок. Очнувшись, сам вызвал себе скорую», — рассказали в депздраве.

Медики помогли пациенту. Упав он ударился челюстью, кроме того ощущал общую слабость. Как отмечают врачи, в случае, если вы ощущаете приближающийся обморок, необходимо как можно быстрее прилечь или обратить на себя внимание находящихся рядом людей, попросить у них помощи. Это поможет избежать травм, сопутствующих потере сознания.

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Молодой тюменец потерял сознание из-за хронического недосыпа: он год нормально не спал, так как ночами играл в компьютер. Об оказании помощи геймеру рассказали в департаменте здравоохранения региона. «Поглощенный компьютерной игрой до поздней ночи, 18-летний тюменец проснулся разбитым и усталым. В таком режиме он жил уже год, и хроническое недосыпание в итоге негативно сказалось на здоровье. В это воскресенье на работе парень почувствовал себя плохо и упал в обморок. Очнувшись, сам вызвал себе скорую», — рассказали в депздраве. Медики помогли пациенту. Упав он ударился челюстью, кроме того ощущал общую слабость. Как отмечают врачи, в случае, если вы ощущаете приближающийся обморок, необходимо как можно быстрее прилечь или обратить на себя внимание находящихся рядом людей, попросить у них помощи. Это поможет избежать травм, сопутствующих потере сознания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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