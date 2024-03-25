Житель Тюмени упал в обморок, так как год недосыпал из-за игры в компьютер

Ночами парень играл, а днем работал (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Молодой тюменец потерял сознание из-за хронического недосыпа: он год нормально не спал, так как ночами играл в компьютер. Об оказании помощи геймеру рассказали в департаменте здравоохранения региона.

«Поглощенный компьютерной игрой до поздней ночи, 18-летний тюменец проснулся разбитым и усталым. В таком режиме он жил уже год, и хроническое недосыпание в итоге негативно сказалось на здоровье. В это воскресенье на работе парень почувствовал себя плохо и упал в обморок. Очнувшись, сам вызвал себе скорую», — рассказали в депздраве.

Медики помогли пациенту. Упав он ударился челюстью, кроме того ощущал общую слабость. Как отмечают врачи, в случае, если вы ощущаете приближающийся обморок, необходимо как можно быстрее прилечь или обратить на себя внимание находящихся рядом людей, попросить у них помощи. Это поможет избежать травм, сопутствующих потере сознания.