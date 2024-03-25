Тюменка родила ребенка за 10 минут

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Повседневная жизнь. Москва, помощь, реанимация, скорая помощь, скорая
малыш родился по пути в больницу Фото:

Жительница Тюменской области родила ребенка за 10 минут, малыш появился на свет в машине скорой помощи, по пути в больницу. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.

«Вызов поступил поздней ночью, молодая женщина жаловалась на боли в нижней части живота. Фельдшеры незамедлительно выехали к пациентке. При осмотре пришли к выводу, что необходима срочная транспортировка в больницу. По дороге у девушки начались стремительные роды, ребенок появился на свет за 10 минут», — рассказали в депздраве.

маму и малыша из Упоровского района Тюменской области доставили в Областную больницу №12. Их состояние не вызвало у медиков опасений и спустя время пациенты были выписаны домой.

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Жительница Тюменской области родила ребенка за 10 минут, малыш появился на свет в машине скорой помощи, по пути в больницу. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «Вызов поступил поздней ночью, молодая женщина жаловалась на боли в нижней части живота. Фельдшеры незамедлительно выехали к пациентке. При осмотре пришли к выводу, что необходима срочная транспортировка в больницу. По дороге у девушки начались стремительные роды, ребенок появился на свет за 10 минут», — рассказали в депздраве. маму и малыша из Упоровского района Тюменской области доставили в Областную больницу №12. Их состояние не вызвало у медиков опасений и спустя время пациенты были выписаны домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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