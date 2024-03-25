Тюменка родила ребенка за 10 минут

малыш родился по пути в больницу Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Жительница Тюменской области родила ребенка за 10 минут, малыш появился на свет в машине скорой помощи, по пути в больницу. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.

«Вызов поступил поздней ночью, молодая женщина жаловалась на боли в нижней части живота. Фельдшеры незамедлительно выехали к пациентке. При осмотре пришли к выводу, что необходима срочная транспортировка в больницу. По дороге у девушки начались стремительные роды, ребенок появился на свет за 10 минут», — рассказали в депздраве.

маму и малыша из Упоровского района Тюменской области доставили в Областную больницу №12. Их состояние не вызвало у медиков опасений и спустя время пациенты были выписаны домой.