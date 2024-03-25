Курганцы просят вернуть маршрут, чтобы ученики могли доехать до школы

25 марта 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Дети из поселка Вороновка ездят с пересадками к школе и детской поликлинике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дети из поселка Вороновка в Кургане не могут добраться до отремонтированного корпуса школы №50, который откроется 1 апреля, на автобусе. В результате транспортной реформы сокращен прямой маршрут №33 до школы и детской поликлиники. Об этом жительница Вороновки написала в местном паблике во «Вконтакте», с просьбой к властям обратить на проблему внимание. «Поселок Вороновка. Нет ни школ, ни детских площадок, ни транспорта. Сейчас после школьных каникул дети выходят в новый корпус школы № 50. Как должны до него добираться дети из поселка Вороновка? Администрация города Кургана прошу обратите на это внимание», — написала Анастасия Чиркова в группе «Инцидент |Курган». Жители поселка поддержали автора в комментариях, просили вернуть маршрут. «Был один 33-ий маршрут и можно было уехать до школы и до детской поликлиники. А теперь получается с Вороновки нужно ребенку делать пересадку, чтобы попасть в школу. Идти с остановки Орлово до Урицкого очень далеко. Есть льготный проезд детям на 30 поездок по транспортной карте — его хватит на неделю», — написала Татьяна Романович. В администрации города Кургана на запрос URA.RU уточнили, что корпус школы № 50 (ул. Урицкого) откроется для учеников с 1 апреля. В корпусе приведены в порядок все инженерные сети, выполнен ремонт фасада, кровли, отмостки, пандуса школы. Отремонтированы кабинеты, пищеблок, медицинский блок, санузлы. Закуплено новое оборудование для учебных кабинетов, пищеблока, обеденного и спортивного залов, гардероба, библиотеки и других помещений. Однако за всеми адресами, расположенными на территории микрорайона Вороновка, закреплена школа № 44. «При выборе родителями других учреждений города Кургана, включая МБОУ „СОШ № 50“, транспортная доступность к месту обучения может обеспечиваться по выбору этих родителей детей как на городском общественном транспорте, так и на личном транспорте. По информации „Транспортного управления“, микрорайон Вороновка обслуживают муниципальные маршруты №№ 24,45,95,5,75. Указанные маршруты следуют до остановки „Дом торговли“, расположенной вблизи СОШ № 44. До остановки „Блюхера“, расположенной у СОШ № 50, жители Вороновки могут доехать с пересадкой на маршрутах №№ 91 и 93», — сообщили в мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дети из поселка Вороновка в Кургане не могут добраться до отремонтированного корпуса школы №50, который откроется 1 апреля, на автобусе. В результате транспортной реформы сокращен прямой маршрут №33 до школы и детской поликлиники. Об этом жительница Вороновки написала в местном паблике во «Вконтакте», с просьбой к властям обратить на проблему внимание. «Поселок Вороновка. Нет ни школ, ни детских площадок, ни транспорта. Сейчас после школьных каникул дети выходят в новый корпус школы № 50. Как должны до него добираться дети из поселка Вороновка? Администрация города Кургана прошу обратите на это внимание», — написала Анастасия Чиркова в группе «Инцидент |Курган». Жители поселка поддержали автора в комментариях, просили вернуть маршрут. «Был один 33-ий маршрут и можно было уехать до школы и до детской поликлиники. А теперь получается с Вороновки нужно ребенку делать пересадку, чтобы попасть в школу. Идти с остановки Орлово до Урицкого очень далеко. Есть льготный проезд детям на 30 поездок по транспортной карте — его хватит на неделю», — написала Татьяна Романович. В администрации города Кургана на запрос URA.RU уточнили, что корпус школы № 50 (ул. Урицкого) откроется для учеников с 1 апреля. В корпусе приведены в порядок все инженерные сети, выполнен ремонт фасада, кровли, отмостки, пандуса школы. Отремонтированы кабинеты, пищеблок, медицинский блок, санузлы. Закуплено новое оборудование для учебных кабинетов, пищеблока, обеденного и спортивного залов, гардероба, библиотеки и других помещений. Однако за всеми адресами, расположенными на территории микрорайона Вороновка, закреплена школа № 44. «При выборе родителями других учреждений города Кургана, включая МБОУ „СОШ № 50“, транспортная доступность к месту обучения может обеспечиваться по выбору этих родителей детей как на городском общественном транспорте, так и на личном транспорте. По информации „Транспортного управления“, микрорайон Вороновка обслуживают муниципальные маршруты №№ 24,45,95,5,75. Указанные маршруты следуют до остановки „Дом торговли“, расположенной вблизи СОШ № 44. До остановки „Блюхера“, расположенной у СОШ № 50, жители Вороновки могут доехать с пересадкой на маршрутах №№ 91 и 93», — сообщили в мэрии.