Полиция ХМАО проверит детский сад, где воспитатель пытался насильно напоить ребенка

УМВД ХМАО начало проверку из-за жалобы о насилии над ребенком в детском саду

25 марта 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Полиция ХМАО начала проверку инцидента в частном детском саду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку в частном детском саду Сургута из-за жалобы матери ребенка, которого воспитатель силой пыталась напоить. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Югры. «Сотрудники полиции выявили сообщение в соцсетях, зарегистрировали его. Параллельно с этим мать ребенка обратилась в отдел полиции №3 Сургута и написала заявление. На данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — рассказали в полиции. Правоохранители выясняют, является ли подобное поведение воспитателя единичным случаем, или же это происходит систематически. Ранее URA.RU писало о том, что воспитатель частного детского сада в Сургуте пыталась насильно напоить полуторагодовалого ребенка, заливая напиток из кружки ему в рот. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как малышка вырывается и плачет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку в частном детском саду Сургута из-за жалобы матери ребенка, которого воспитатель силой пыталась напоить. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Югры. «Сотрудники полиции выявили сообщение в соцсетях, зарегистрировали его. Параллельно с этим мать ребенка обратилась в отдел полиции №3 Сургута и написала заявление. На данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — рассказали в полиции. Правоохранители выясняют, является ли подобное поведение воспитателя единичным случаем, или же это происходит систематически. Ранее URA.RU писало о том, что воспитатель частного детского сада в Сургуте пыталась насильно напоить полуторагодовалого ребенка, заливая напиток из кружки ему в рот. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как малышка вырывается и плачет.