24 марта 2024

Полиция ХМАО проверит детский сад, где воспитатель пытался насильно напоить ребенка

УМВД ХМАО начало проверку из-за жалобы о насилии над ребенком в детском саду
© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник с областной думой. Курган , детский сад, дети, малыши
Полиция ХМАО начала проверку инцидента в частном детском саду Фото:

Полиция Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку в частном детском саду Сургута из-за жалобы матери ребенка, которого воспитатель силой пыталась напоить. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«Сотрудники полиции выявили сообщение в соцсетях, зарегистрировали его. Параллельно с этим мать ребенка обратилась в отдел полиции №3 Сургута и написала заявление. На данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — рассказали в полиции. Правоохранители выясняют, является ли подобное поведение воспитателя единичным случаем, или же это происходит систематически.

Ранее URA.RU писало о том, что воспитатель частного детского сада в Сургуте пыталась насильно напоить полуторагодовалого ребенка, заливая напиток из кружки ему в рот. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как малышка вырывается и плачет.

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Полиция Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку в частном детском саду Сургута из-за жалобы матери ребенка, которого воспитатель силой пыталась напоить. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Югры. «Сотрудники полиции выявили сообщение в соцсетях, зарегистрировали его. Параллельно с этим мать ребенка обратилась в отдел полиции №3 Сургута и написала заявление. На данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — рассказали в полиции. Правоохранители выясняют, является ли подобное поведение воспитателя единичным случаем, или же это происходит систематически. Ранее URA.RU писало о том, что воспитатель частного детского сада в Сургуте пыталась насильно напоить полуторагодовалого ребенка, заливая напиток из кружки ему в рот. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как малышка вырывается и плачет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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