Названа роль одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе», которого хотят арестовать

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» был владельцем белого Renault

25 марта 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

По данным Следствия, Исломовы продали авто, на котором уезжали исполнители теракта Фото: Роман Наумов © URA.RU Один из трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холл» 22 марта, которых просит арестовать Следком России, является последним владельцем автомобиля Renault. Именно на этом авто террористы пытались скрыться с места трагедии. «Диловар Исломов — последний владелец автомобиля „Рено“, на котором передвигались обвиняемые в теракте», — передает telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия». Уточняется, что двое его сыновей не признали свою вину. Telegram-канал «112» со ссылкой на источники пишет, что отец был владельцем авто, а его сыновья продали машину исполнителям теракта. Как еще семья может быть причастна к трагедии — не уточняется. Теракт в «Крокусе» унес жизни 137 человек. Известно, что исполнители пытались скрыться с места преступления на белом Renault, однако были задержаны в Брянской области, передает Life . Позже сообщалось, что четверо исполнителей были арестованы до 22 мая. Однако Следком попросил дополнительно арестовать семью Исломовых, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холл» 22 марта, которых просит арестовать Следком России, является последним владельцем автомобиля Renault. Именно на этом авто террористы пытались скрыться с места трагедии. «Диловар Исломов — последний владелец автомобиля „Рено“, на котором передвигались обвиняемые в теракте», — передает telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия». Уточняется, что двое его сыновей не признали свою вину. Telegram-канал «112» со ссылкой на источники пишет, что отец был владельцем авто, а его сыновья продали машину исполнителям теракта. Как еще семья может быть причастна к трагедии — не уточняется. Теракт в «Крокусе» унес жизни 137 человек. Известно, что исполнители пытались скрыться с места преступления на белом Renault, однако были задержаны в Брянской области, передает Life. Позже сообщалось, что четверо исполнителей были арестованы до 22 мая. Однако Следком попросил дополнительно арестовать семью Исломовых, пишет «Национальная служба новостей».