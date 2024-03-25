Названа роль одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе», которого хотят арестовать

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» был владельцем белого Renault
© Служба новостей «URA.RU»
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Теракт в Крокус Сити Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, пожарный вертолет, тушение пожара, крокус-сити, теракт в крокус сити
По данным Следствия, Исломовы продали авто, на котором уезжали исполнители теракта Фото:

Один из трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холл» 22 марта, которых просит арестовать Следком России, является последним владельцем автомобиля Renault. Именно на этом авто террористы пытались скрыться с места трагедии.

«Диловар Исломов — последний владелец автомобиля „Рено“, на котором передвигались обвиняемые в теракте», — передает telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия». Уточняется, что двое его сыновей не признали свою вину.

Telegram-канал «112» со ссылкой на источники пишет, что отец был владельцем авто, а его сыновья продали машину исполнителям теракта. Как еще семья может быть причастна к трагедии — не уточняется.

Теракт в «Крокусе» унес жизни 137 человек. Известно, что исполнители пытались скрыться с места преступления на белом Renault, однако были задержаны в Брянской области, передает Life. Позже сообщалось, что четверо исполнителей были арестованы до 22 мая. Однако Следком попросил дополнительно арестовать семью Исломовых, пишет «Национальная служба новостей».

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Один из трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холл» 22 марта, которых просит арестовать Следком России, является последним владельцем автомобиля Renault. Именно на этом авто террористы пытались скрыться с места трагедии. «Диловар Исломов — последний владелец автомобиля „Рено“, на котором передвигались обвиняемые в теракте», — передает telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия». Уточняется, что двое его сыновей не признали свою вину. Telegram-канал «112» со ссылкой на источники пишет, что отец был владельцем авто, а его сыновья продали машину исполнителям теракта. Как еще семья может быть причастна к трагедии — не уточняется. Теракт в «Крокусе» унес жизни 137 человек. Известно, что исполнители пытались скрыться с места преступления на белом Renault, однако были задержаны в Брянской области, передает Life. Позже сообщалось, что четверо исполнителей были арестованы до 22 мая. Однако Следком попросил дополнительно арестовать семью Исломовых, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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