Школьник из Тюмени спас друзей от теракта в «Крокусе», но получил психотравму

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Во время теракта рядом проходил чемпионат по танцам Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Девятиклассник из Тюмени, находившийся на чемпионате по танцам в примыкающем к «Крокус Сити Холл» здании во время теракта, помог выбраться своим друзьям, но заполучил психологическую травму. Об этом журналистам рассказала учительница подростка.

«Девятиклассник Максим приехал на первенство России по спортивно-бальным танцам. В момент теракта он и другие танцоры находились в здании, примыкающем к „Крокус Сити Холл“. Мальчик не поддался панике и помог выбраться в безопасное место своим друзьям. Однако сейчас у него психологическая травма, он проходит реабилитацию», — пишет 72.ru со ссылкой на учительницу подростка.

Ранее URA.RU писало, что о том, как несовершеннолетние спасались во время теракта в концертном зале, рассказала еще одна несовершеннолетняя тюменка. Массовый расстрел людей и пожар в «Крокусе» случились 22 марта. По официальным данным погибли 137 человек, около 200 получили различные травмы и ранения.

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Девятиклассник из Тюмени, находившийся на чемпионате по танцам в примыкающем к «Крокус Сити Холл» здании во время теракта, помог выбраться своим друзьям, но заполучил психологическую травму. Об этом журналистам рассказала учительница подростка. «Девятиклассник Максим приехал на первенство России по спортивно-бальным танцам. В момент теракта он и другие танцоры находились в здании, примыкающем к „Крокус Сити Холл“. Мальчик не поддался панике и помог выбраться в безопасное место своим друзьям. Однако сейчас у него психологическая травма, он проходит реабилитацию», — пишет 72.ru со ссылкой на учительницу подростка. Ранее URA.RU писало, что о том, как несовершеннолетние спасались во время теракта в концертном зале, рассказала еще одна несовершеннолетняя тюменка. Массовый расстрел людей и пожар в «Крокусе» случились 22 марта. По официальным данным погибли 137 человек, около 200 получили различные травмы и ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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