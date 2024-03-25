Школьник из Тюмени спас друзей от теракта в «Крокусе», но получил психотравму

Девятиклассник из Тюмени, находившийся на чемпионате по танцам в примыкающем к «Крокус Сити Холл» здании во время теракта, помог выбраться своим друзьям, но заполучил психологическую травму. Об этом журналистам рассказала учительница подростка.
«Девятиклассник Максим приехал на первенство России по спортивно-бальным танцам. В момент теракта он и другие танцоры находились в здании, примыкающем к „Крокус Сити Холл“. Мальчик не поддался панике и помог выбраться в безопасное место своим друзьям. Однако сейчас у него психологическая травма, он проходит реабилитацию», — пишет 72.ru со ссылкой на учительницу подростка.
Ранее URA.RU писало, что о том, как несовершеннолетние спасались во время теракта в концертном зале, рассказала еще одна несовершеннолетняя тюменка. Массовый расстрел людей и пожар в «Крокусе» случились 22 марта. По официальным данным погибли 137 человек, около 200 получили различные травмы и ранения.
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