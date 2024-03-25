25 марта 2024

Бизнесмен из Ханты-Мансийска зарегистрировал новую нефтяную компанию в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, нефть, задвижка, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, скважина, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль, недрапользователи
В ХМАО появилась новая нефтяная компания Фото:

В ХМАО появилась новая нефтяная компания — ООО «ГЕО Строй Сервис». Ее учредил бизнесмен из Ханты-Мансийска Тимур Кельгенбаев.

«ООО „ГЕО Строй Сервис“ зарегистрировано в марте 2024 года в городе Ханты-Мансийске. Владелец и генеральный директор — Тимур Кельгенбаев. Основной вид деятельности — добыча нефти и нефтяного (попутного) газа», — указано в системе СБИС, которая основана на официальной информации Федеральной налоговой службы.

У владельца новой нефтегазодобывающей компании уже есть несколько предприятий в Ханты-Мансийске. Они специализируются на геодезических работах. Также Кельгенбаев, по данным информационной системы, руководит московской компанией, которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения.

URA.RU направило в ООО «ГЕО Строй Сервис» запрос с просьбой рассказать о дальнейших планах. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что китайская компания открыла в ХМАО нефтесервисное предприятие «Грпс Югра». Новая организация зарегистрирована в Нефтеюганске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО появилась новая нефтяная компания — ООО «ГЕО Строй Сервис». Ее учредил бизнесмен из Ханты-Мансийска Тимур Кельгенбаев. «ООО „ГЕО Строй Сервис“ зарегистрировано в марте 2024 года в городе Ханты-Мансийске. Владелец и генеральный директор — Тимур Кельгенбаев. Основной вид деятельности — добыча нефти и нефтяного (попутного) газа», — указано в системе СБИС, которая основана на официальной информации Федеральной налоговой службы. У владельца новой нефтегазодобывающей компании уже есть несколько предприятий в Ханты-Мансийске. Они специализируются на геодезических работах. Также Кельгенбаев, по данным информационной системы, руководит московской компанией, которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. URA.RU направило в ООО «ГЕО Строй Сервис» запрос с просьбой рассказать о дальнейших планах. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что китайская компания открыла в ХМАО нефтесервисное предприятие «Грпс Югра». Новая организация зарегистрирована в Нефтеюганске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...