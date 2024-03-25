Бизнесмен из Ханты-Мансийска зарегистрировал новую нефтяную компанию в ХМАО

В ХМАО появилась новая нефтяная компания — ООО «ГЕО Строй Сервис». Ее учредил бизнесмен из Ханты-Мансийска Тимур Кельгенбаев.
«ООО „ГЕО Строй Сервис“ зарегистрировано в марте 2024 года в городе Ханты-Мансийске. Владелец и генеральный директор — Тимур Кельгенбаев. Основной вид деятельности — добыча нефти и нефтяного (попутного) газа», — указано в системе СБИС, которая основана на официальной информации Федеральной налоговой службы.
У владельца новой нефтегазодобывающей компании уже есть несколько предприятий в Ханты-Мансийске. Они специализируются на геодезических работах. Также Кельгенбаев, по данным информационной системы, руководит московской компанией, которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения.
URA.RU направило в ООО «ГЕО Строй Сервис» запрос с просьбой рассказать о дальнейших планах. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что китайская компания открыла в ХМАО нефтесервисное предприятие «Грпс Югра». Новая организация зарегистрирована в Нефтеюганске.
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