Российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) перевел пять миллионов рублей «Российскому красному кресту» для помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом сообщил сам исполнитель.
«Родные, 5 000 000 рублей уже переведены „Российскому Красному Кресту“ на помощь пострадавшим», — заявил Ярослав Дронов. Сообщение музыкант опубликовал у себя в telegram-канале.
Из-за теракта в «Крокусе» погибли 137 человек. Также более 180 граждан пострадали. Ранее Дронов заявил, что готов оплатить похороны погибшим в результате трагедии, пишет «Царьград». Также средства для помощи пострадавшим отправили певец Сергей Жуков, передает Pravda.Ru, и Ольга Бузова.
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Российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) перевел пять миллионов рублей «Российскому красному кресту» для помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом сообщил сам исполнитель. «Родные, 5 000 000 рублей уже переведены „Российскому Красному Кресту“ на помощь пострадавшим», — заявил Ярослав Дронов. Сообщение музыкант опубликовал у себя в telegram-канале. Из-за теракта в «Крокусе» погибли 137 человек. Также более 180 граждан пострадали. Ранее Дронов заявил, что готов оплатить похороны погибшим в результате трагедии, пишет «Царьград». Также средства для помощи пострадавшим отправили певец Сергей Жуков, передает Pravda.Ru, и Ольга Бузова.