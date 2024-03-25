Shaman перевел 5 млн на помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе». Скрин

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Пострадавшим от теракта в «Крокусе» переведено пять миллионов рублей, заявил SHAMAN Фото:
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Российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) перевел пять миллионов рублей «Российскому красному кресту» для помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом сообщил сам исполнитель.

«Родные, 5 000 000 рублей уже переведены „Российскому Красному Кресту“ на помощь пострадавшим», — заявил Ярослав Дронов. Сообщение музыкант опубликовал у себя в telegram-канале.

Из-за теракта в «Крокусе» погибли 137 человек. Также более 180 граждан пострадали. Ранее Дронов заявил, что готов оплатить похороны погибшим в результате трагедии, пишет «Царьград». Также средства для помощи пострадавшим отправили певец Сергей Жуков, передает Pravda.Ru, и Ольга Бузова.

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Российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) перевел пять миллионов рублей «Российскому красному кресту» для помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом сообщил сам исполнитель. «Родные, 5 000 000 рублей уже переведены „Российскому Красному Кресту“ на помощь пострадавшим», — заявил Ярослав Дронов. Сообщение музыкант опубликовал у себя в telegram-канале. Из-за теракта в «Крокусе» погибли 137 человек. Также более 180 граждан пострадали. Ранее Дронов заявил, что готов оплатить похороны погибшим в результате трагедии, пишет «Царьград». Также средства для помощи пострадавшим отправили певец Сергей Жуков, передает Pravda.Ru, и Ольга Бузова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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