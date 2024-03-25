Shaman перевел 5 млн на помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе». Скрин

25 марта 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

Российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) перевел пять миллионов рублей «Российскому красному кресту» для помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом сообщил сам исполнитель. «Родные, 5 000 000 рублей уже переведены „Российскому Красному Кресту“ на помощь пострадавшим», — заявил Ярослав Дронов. Сообщение музыкант опубликовал у себя в telegram-канале. Из-за теракта в «Крокусе» погибли 137 человек. Также более 180 граждан пострадали. Ранее Дронов заявил, что готов оплатить похороны погибшим в результате трагедии, пишет «Царьград». Также средства для помощи пострадавшим отправили певец Сергей Жуков, передает Pravda.Ru, и Ольга Бузова.