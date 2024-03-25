Большее количество тюменских школьников сможет получить стипендии главы города

В Тюмени увеличилось количество стипендий для талантливых школьников
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В Тюмени поступило 538 заявок на стипендии для талантливых школьников Фото:

Количество тюменских талантливых школьников, претендующих на стипендию главы города, каждый год увеличивается — в 2024 пришло 538 заявок. Из-за такого роста было принято решение выделить больший объем бюджетных средств. Теперь на поддержку могут рассчитывать 250 детей, рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук.

«В этом году в комиссию поступило 538 заявок. Количество талантливых детей, претендующих на стипендию, ежегодно растет. Было принято решение увеличить объем бюджетных средств, и в этом году стипендии будут выплачиваться 250 школьникам», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Чтобы получить стипендию ученику нужно: получать одни пятерки, занимать призовые места на федеральных и региональных олимпиадах, активно участвовать в жизни школы и города, а также в спортивных и творческих состязаниях. Кухарук распорядился, чтобы таким детям и их наставникам торжественно вручили признательности и нагрудные значки в их школах.

Власти Тюменской области увеличили размер именных стипендий губернатора для студентов. Раньше их сумма составляла 12 тысяч рублей в месяц, а теперь 14. При этом срок выплат сократили вдвое.

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Количество тюменских талантливых школьников, претендующих на стипендию главы города, каждый год увеличивается — в 2024 пришло 538 заявок. Из-за такого роста было принято решение выделить больший объем бюджетных средств. Теперь на поддержку могут рассчитывать 250 детей, рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук. «В этом году в комиссию поступило 538 заявок. Количество талантливых детей, претендующих на стипендию, ежегодно растет. Было принято решение увеличить объем бюджетных средств, и в этом году стипендии будут выплачиваться 250 школьникам», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Чтобы получить стипендию ученику нужно: получать одни пятерки, занимать призовые места на федеральных и региональных олимпиадах, активно участвовать в жизни школы и города, а также в спортивных и творческих состязаниях. Кухарук распорядился, чтобы таким детям и их наставникам торжественно вручили признательности и нагрудные значки в их школах. Власти Тюменской области увеличили размер именных стипендий губернатора для студентов. Раньше их сумма составляла 12 тысяч рублей в месяц, а теперь 14. При этом срок выплат сократили вдвое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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