24 апреля 2023

В Тюмени увеличили размер стипендий от губернатора, сократив срок их выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Старт 2 сезона Всероссийской программы молодёжного предпринимательства «Я в деле». Челябинск, студенты
Ежемесячно студенты будут получать больше, но в итоге на стипендиях от губернатора все равно сэкономят Фото:

Власти Тюменской области увеличили размер именных стипендий губернатора для студентов с 12 до 14 тысяч рублей в месяц. Соответствующий документ подписал глава региона Александр Моор. При этом срок выплат сократили вдвое.

«Внести изменения в постановление „Об именных стипендиях губернатора Тюменской области“. Размер сорока именных стипендий для студентов и аспирантов образовательных организаций увеличить с 12 000 (13 800 рублей с учетом районного коэффициента) до 14 000 рублей в месяц (с учетом районного коэффициента — 16 100 рублей)», — следует из нового постановления властей, подписанного Александром Моором.

Именные стипендии губернатора получают те обучающиеся, которые успешно прошли стажировку в органах власти Тюменской области. При этом ранее деньги платили в течение года — именно столько длилась стажировка. По новым правилам, утвержденным постановлением, этот срок сократили до шести месяцев.

Как говорилось в пояснительной записке к проекту, выплаты молодые люди получали с июля по июнь. Однако многие стипендиаты в какой-то момент писали отказы, так как с января у них начинался период вузовской практики, сдача сессии и другие неотложные дела, из-за которых стажировки приходилось прерывать. Поэтому и срок по новым правилам установили с июля по декабрь.

Внесенные изменения позволят властям региона сэкономить бюджет. Если ранее на выплату 40 стипендий в течение года нужно было закладывать более 6,6 млн рублей, то теперь сумма составит порядка 3,8 млн.

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Власти Тюменской области увеличили размер именных стипендий губернатора для студентов с 12 до 14 тысяч рублей в месяц. Соответствующий документ подписал глава региона Александр Моор. При этом срок выплат сократили вдвое. «Внести изменения в постановление „Об именных стипендиях губернатора Тюменской области“. Размер сорока именных стипендий для студентов и аспирантов образовательных организаций увеличить с 12 000 (13 800 рублей с учетом районного коэффициента) до 14 000 рублей в месяц (с учетом районного коэффициента — 16 100 рублей)», — следует из нового постановления властей, подписанного Александром Моором. Именные стипендии губернатора получают те обучающиеся, которые успешно прошли стажировку в органах власти Тюменской области. При этом ранее деньги платили в течение года — именно столько длилась стажировка. По новым правилам, утвержденным постановлением, этот срок сократили до шести месяцев. Как говорилось в пояснительной записке к проекту, выплаты молодые люди получали с июля по июнь. Однако многие стипендиаты в какой-то момент писали отказы, так как с января у них начинался период вузовской практики, сдача сессии и другие неотложные дела, из-за которых стажировки приходилось прерывать. Поэтому и срок по новым правилам установили с июля по декабрь. Внесенные изменения позволят властям региона сэкономить бюджет. Если ранее на выплату 40 стипендий в течение года нужно было закладывать более 6,6 млн рублей, то теперь сумма составит порядка 3,8 млн.
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© Служба новостей «URA.RU»
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