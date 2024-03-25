25 марта 2024

«Известия»: в России обсудят возвращение смертной казни

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, цветы, память, мемориал, крокус сити холл
О возвращении смертной казни заговорили после трагедии в Подмосковье 22 марта Фото:
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Депутаты Госдумы обсудят вопрос снятия моратория на смертную казнь. Первым шагом станет дискуссия на базе Общественной палаты РФ (ОП РФ) с экспертами и законодателями, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов.

«Стоит вернуться к рассмотрению снятия моратория… смертной казни за терроризм. ОП РФ готова рассмотреть предложение о введении терроризма в число преступлений, за которые может назначаться смертная казнь, — сказал «Известиям» Спиридонов.

Терроризм против беззащитных людей — самое подлое преступление, считает депутат. Вину перед родственниками и обществом невозможно искупить даже за пожизненный срок.

На первом этапе будут проведены дискуссии на площадке ОП РФ. Нулевые чтения там проведут после подготовки парламентского закона о возвращении смертной казни. Вопрос отмены моратория, скорее, станет предметом рассмотрения Конституционного суда.

Ранее глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тему возвращения смертной казни планируется проработать глубоко. Решение будет принято, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества, приводит слова Васильева RT.

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Депутаты Госдумы обсудят вопрос снятия моратория на смертную казнь. Первым шагом станет дискуссия на базе Общественной палаты РФ (ОП РФ) с экспертами и законодателями, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов. «Стоит вернуться к рассмотрению снятия моратория… смертной казни за терроризм. ОП РФ готова рассмотреть предложение о введении терроризма в число преступлений, за которые может назначаться смертная казнь, — сказал «Известиям» Спиридонов. Терроризм против беззащитных людей — самое подлое преступление, считает депутат. Вину перед родственниками и обществом невозможно искупить даже за пожизненный срок. На первом этапе будут проведены дискуссии на площадке ОП РФ. Нулевые чтения там проведут после подготовки парламентского закона о возвращении смертной казни. Вопрос отмены моратория, скорее, станет предметом рассмотрения Конституционного суда. Ранее глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тему возвращения смертной казни планируется проработать глубоко. Решение будет принято, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества, приводит слова Васильева RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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