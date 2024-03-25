«Известия»: в России обсудят возвращение смертной казни

26 марта 2024 в 03:07 Размер текста - 17 +

О возвращении смертной казни заговорили после трагедии в Подмосковье 22 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Депутаты Госдумы обсудят вопрос снятия моратория на смертную казнь. Первым шагом станет дискуссия на базе Общественной палаты РФ (ОП РФ) с экспертами и законодателями, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов. «Стоит вернуться к рассмотрению снятия моратория… смертной казни за терроризм. ОП РФ готова рассмотреть предложение о введении терроризма в число преступлений, за которые может назначаться смертная казнь, — сказал «Известиям» Спиридонов. Терроризм против беззащитных людей — самое подлое преступление, считает депутат. Вину перед родственниками и обществом невозможно искупить даже за пожизненный срок. На первом этапе будут проведены дискуссии на площадке ОП РФ. Нулевые чтения там проведут после подготовки парламентского закона о возвращении смертной казни. Вопрос отмены моратория, скорее, станет предметом рассмотрения Конституционного суда. Ранее глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тему возвращения смертной казни планируется проработать глубоко. Решение будет принято, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества, приводит слова Васильева RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Госдумы обсудят вопрос снятия моратория на смертную казнь. Первым шагом станет дискуссия на базе Общественной палаты РФ (ОП РФ) с экспертами и законодателями, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов. «Стоит вернуться к рассмотрению снятия моратория… смертной казни за терроризм. ОП РФ готова рассмотреть предложение о введении терроризма в число преступлений, за которые может назначаться смертная казнь, — сказал «Известиям» Спиридонов. Терроризм против беззащитных людей — самое подлое преступление, считает депутат. Вину перед родственниками и обществом невозможно искупить даже за пожизненный срок. На первом этапе будут проведены дискуссии на площадке ОП РФ. Нулевые чтения там проведут после подготовки парламентского закона о возвращении смертной казни. Вопрос отмены моратория, скорее, станет предметом рассмотрения Конституционного суда. Ранее глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тему возвращения смертной казни планируется проработать глубоко. Решение будет принято, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества, приводит слова Васильева RT.