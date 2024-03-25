В Екатеринбурге в ночь на 26 марта толпа молодых людей избила одного. По словам очевидцев, у пострадавшего забрали документы и телефон. Чтобы вызвать полицию и привлечь внимание к происшествию, местный житель разбил стекло в здании. Предположительно, видеосъемка велась из дома по улице Репина, 19.
«Ночью у УДТК толпа избила пацана. После драки, нападавшие выкинули документы и телефон пострадавшего. Полицию сам он вызвать не мог, поэтому швырнуть плафон от фонаря в окна общежития», — на данные очевидцев ссылается telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». К сообщению прикреплено видео инцидента.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.
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