25 марта 2024

Пострадавший в драке с толпой житель Екатеринбурга разбил стекло в музее. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина конфликта не известна
Причина конфликта не известна Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 26 марта толпа молодых людей избила одного. По словам очевидцев, у пострадавшего забрали документы и телефон. Чтобы вызвать полицию и привлечь внимание к происшествию, местный житель разбил стекло в здании. Предположительно, видеосъемка велась из дома по улице Репина, 19.

«Ночью у УДТК толпа избила пацана. После драки, нападавшие выкинули документы и телефон пострадавшего. Полицию сам он вызвать не мог, поэтому швырнуть плафон от фонаря в окна общежития», — на данные очевидцев ссылается telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». К сообщению прикреплено видео инцидента.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге в ночь на 26 марта толпа молодых людей избила одного. По словам очевидцев, у пострадавшего забрали документы и телефон. Чтобы вызвать полицию и привлечь внимание к происшествию, местный житель разбил стекло в здании. Предположительно, видеосъемка велась из дома по улице Репина, 19. «Ночью у УДТК толпа избила пацана. После драки, нападавшие выкинули документы и телефон пострадавшего. Полицию сам он вызвать не мог, поэтому швырнуть плафон от фонаря в окна общежития», — на данные очевидцев ссылается telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». К сообщению прикреплено видео инцидента. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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