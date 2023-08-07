Минстрой РФ назвал самый «умный» город ХМАО

Ханты-Мансийск стал самым «умным» городом ХМАО

08 августа 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Столица региона заняла шестое место в рейтинге Минстроя России по цифровизации городов Фото: Эльдар Булатов © URA.RU Ханты-Мансийск признали самым «умным» городом ХМАО. Столица региона заняла шестое место в рейтинге Минстроя России по цифровизации городов за 2022 год. Сообщение об этом в своем telegram-канале опубликовал глава югорской столицы Максим Ряшин. «С результатом 82,14 балла на шестом месте рейтинга в категории „Большие города“ с населением от 100 до 250 тысяч жителей. В данной категории участвовало 94 города. Отмечу, что индекс цифровизации рассчитывается более чем для 200 городов, которые участвуют в ведомственном проекте Минстроя России „Умный город“», — сообщил Ряшин. Мэр рассказал, что с 2019 года Ханты-Мансийск является федеральной пилотной площадкой проекта. В городе реализуется комплекс мероприятий по цифровизации туристической, социальной сфер, внедряются передовые инженерные решения в городскую и коммунальную инфраструктуру. Также в рейтинг Минстроя вошли Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск. Ранее URA.RU писало о том, что Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2022 года занял четвертую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому развитию. По данным РИА Рейтинга, ХМАО уже на протяжении нескольких лет входит в пятерку лидеров.

Ханты-Мансийск признали самым «умным» городом ХМАО. Столица региона заняла шестое место в рейтинге Минстроя России по цифровизации городов за 2022 год. Сообщение об этом в своем telegram-канале опубликовал глава югорской столицы Максим Ряшин. «С результатом 82,14 балла на шестом месте рейтинга в категории „Большие города“ с населением от 100 до 250 тысяч жителей. В данной категории участвовало 94 города. Отмечу, что индекс цифровизации рассчитывается более чем для 200 городов, которые участвуют в ведомственном проекте Минстроя России „Умный город“», — сообщил Ряшин. Мэр рассказал, что с 2019 года Ханты-Мансийск является федеральной пилотной площадкой проекта. В городе реализуется комплекс мероприятий по цифровизации туристической, социальной сфер, внедряются передовые инженерные решения в городскую и коммунальную инфраструктуру. Также в рейтинг Минстроя вошли Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск. Ранее URA.RU писало о том, что Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2022 года занял четвертую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому развитию. По данным РИА Рейтинга, ХМАО уже на протяжении нескольких лет входит в пятерку лидеров.