25 марта 2024

Свердловский полицейский насмерть разбился в лобовом ДТП с фурой

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Силовики организовали проверку Фото:

Автоинспектор ДПС из Заречного (Свердловская область) — 38-летний Берэк Ахметов погиб в лобовом ДТП с фурой на Тюменском тракте 23 марта. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Трагически погиб в ДТП старший инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России „Заречный “ старший лейтенант полиции Берэк Ахметов», — пишет сообщество «ПазлТВ — все новости Заречного» соцсети «ВКонтакте». В Госавтоинспекции отметили, что по данному факту организована проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение.

Передвигаясь на Volkswagen Polo, Ахметов врезался в фуру DAF, которая перевозила продукты из Новосибирска в Екатеринбург. От полученных травм инспектор погиб на месте происшествия.

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Автоинспектор ДПС из Заречного (Свердловская область) — 38-летний Берэк Ахметов погиб в лобовом ДТП с фурой на Тюменском тракте 23 марта. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального УГИБДД. «Трагически погиб в ДТП старший инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России „Заречный “ старший лейтенант полиции Берэк Ахметов», — пишет сообщество «ПазлТВ — все новости Заречного» соцсети «ВКонтакте». В Госавтоинспекции отметили, что по данному факту организована проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение. Передвигаясь на Volkswagen Polo, Ахметов врезался в фуру DAF, которая перевозила продукты из Новосибирска в Екатеринбург. От полученных травм инспектор погиб на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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