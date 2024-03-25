Свердловский полицейский насмерть разбился в лобовом ДТП с фурой

Автоинспектор ДПС из Заречного (Свердловская область) — 38-летний Берэк Ахметов погиб в лобовом ДТП с фурой на Тюменском тракте 23 марта. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального УГИБДД.
«Трагически погиб в ДТП старший инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России „Заречный “ старший лейтенант полиции Берэк Ахметов», — пишет сообщество «ПазлТВ — все новости Заречного» соцсети «ВКонтакте». В Госавтоинспекции отметили, что по данному факту организована проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение.
Передвигаясь на Volkswagen Polo, Ахметов врезался в фуру DAF, которая перевозила продукты из Новосибирска в Екатеринбург. От полученных травм инспектор погиб на месте происшествия.
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