Россия построит военную базу на территории Африки

Россия построит военную базу на территории Центральноафриканской республики, уточнил Александр Бикантов
Россия и Центральноафриканская республика (ЦАР) обсуждают место для размещения российской военный базы. Об этом рассказал посол РФ в Банги Александр Бикантов.
«Россия и ЦАР обсуждают место для размещения российской военной базы в этой стране», — подчеркнул Александр Бикантов. Его слова передает ТАСС. Однако посол подчеркнул, что пока конкретных сроков создания базы РФ на африканском континенте не называют.
Россия и страны Африки развивают партнерские отношения. Страны взаимодействуют и в гуманитарном плане. Москва периодически отправляет зерно африканским территориям.
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