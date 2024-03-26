В мире Россия построит военную базу на территории Африки Посол Бикантов: Москва и ЦАР обсуждают место строительства военной базы 26 марта 2024 в 10:29 Размер текста - 17 + Россия построит военную базу на территории Центральноафриканской республики, уточнил Александр Бикантов Фото: Анна Майорова © URA.RU Россия и Центральноафриканская республика (ЦАР) обсуждают место для размещения российской военный базы. Об этом рассказал посол РФ в Банги Александр Бикантов. «Россия и ЦАР обсуждают место для размещения российской военной базы в этой стране», — подчеркнул Александр Бикантов. Его слова передает ТАСС. Однако посол подчеркнул, что пока конкретных сроков создания базы РФ на африканском континенте не называют. Россия и страны Африки развивают партнерские отношения. Страны взаимодействуют и в гуманитарном плане. Москва периодически отправляет зерно африканским территориям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия и Центральноафриканская республика (ЦАР) обсуждают место для размещения российской военный базы. Об этом рассказал посол РФ в Банги Александр Бикантов. «Россия и ЦАР обсуждают место для размещения российской военной базы в этой стране», — подчеркнул Александр Бикантов. Его слова передает ТАСС. Однако посол подчеркнул, что пока конкретных сроков создания базы РФ на африканском континенте не называют. Россия и страны Африки развивают партнерские отношения. Страны взаимодействуют и в гуманитарном плане. Москва периодически отправляет зерно африканским территориям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям