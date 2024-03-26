Россия построит военную базу на территории Африки

Посол Бикантов: Москва и ЦАР обсуждают место строительства военной базы
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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, военнослужащие цво, военная база, полигон, солдат, 201военная база
Россия построит военную базу на территории Центральноафриканской республики, уточнил Александр Бикантов Фото:

Россия и Центральноафриканская республика (ЦАР) обсуждают место для размещения российской военный базы. Об этом рассказал посол РФ в Банги Александр Бикантов.

«Россия и ЦАР обсуждают место для размещения российской военной базы в этой стране», — подчеркнул Александр Бикантов. Его слова передает ТАСС. Однако посол подчеркнул, что пока конкретных сроков создания базы РФ на африканском континенте не называют.

Россия и страны Африки развивают партнерские отношения. Страны взаимодействуют и в гуманитарном плане. Москва периодически отправляет зерно африканским территориям.

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Россия и Центральноафриканская республика (ЦАР) обсуждают место для размещения российской военный базы. Об этом рассказал посол РФ в Банги Александр Бикантов. «Россия и ЦАР обсуждают место для размещения российской военной базы в этой стране», — подчеркнул Александр Бикантов. Его слова передает ТАСС. Однако посол подчеркнул, что пока конкретных сроков создания базы РФ на африканском континенте не называют. Россия и страны Африки развивают партнерские отношения. Страны взаимодействуют и в гуманитарном плане. Москва периодически отправляет зерно африканским территориям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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