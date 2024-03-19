19 марта 2024

Посол Красильников: Россия передаст Зимбабве 25 тысяч тонн пшеницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, судно
Зерно будет передано безвозмездно группой компаний «Уралхим-Уралкалий» Фото:

Россия передаст Зимбабве 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн удобрений в среду. Об этом сообщил посол РФ в республике Николай Красильников.

«Партия груза включает 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн удобрений, которые безвозмездно переданы Зимбабве группой компаний „Уралхим-Уралкалий“. Обе поставки будут осуществлены в соответствии с инициативой президента РФ Владимира Путина об оказании помощи африканским странам», — сообщил Красильников в интервью «Известиям».

По словам посла, груз был доставлен по морю через порт Бейра в Мозамбике. «На данный момент все готово к тому, чтобы 20 марта мы провели церемонию передачи пшеницы и удобрений с участием президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы», — отметил он. Красильников подчеркнул, что это будет символизировать дружбу, солидарность и готовность к сотрудничеству.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев отчитался перед Владимиром Путиным о поставке зерна в Африку. По его словам, в шесть беднейших африканских стран отправлено 200 тысяч тонн пшеницы из России.

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Россия передаст Зимбабве 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн удобрений в среду. Об этом сообщил посол РФ в республике Николай Красильников. «Партия груза включает 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн удобрений, которые безвозмездно переданы Зимбабве группой компаний „Уралхим-Уралкалий“. Обе поставки будут осуществлены в соответствии с инициативой президента РФ Владимира Путина об оказании помощи африканским странам», — сообщил Красильников в интервью «Известиям». По словам посла, груз был доставлен по морю через порт Бейра в Мозамбике. «На данный момент все готово к тому, чтобы 20 марта мы провели церемонию передачи пшеницы и удобрений с участием президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы», — отметил он. Красильников подчеркнул, что это будет символизировать дружбу, солидарность и готовность к сотрудничеству. Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев отчитался перед Владимиром Путиным о поставке зерна в Африку. По его словам, в шесть беднейших африканских стран отправлено 200 тысяч тонн пшеницы из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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