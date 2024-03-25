Депутаты усомнились в случайности нарушений мэрии Перми при госзакупках

КСП Перми: чиновники мэрии увеличили объем нарушений при госзакупках

26 марта 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Глава КСП Мария Батуева рассказала депутатам о нарушениях чиновников Фото: Василий Заболотных © URA.RU Чиновники структур администрации Перми в 2023 году стали допускать больше нарушений при проведении госзакупок. Как заявила на заседании городской думы глава Контрольно-счетной палаты Мария Батуева, их объем увеличился на 134 млн рублей, передает корреспондент URA.RU. Глава КСП основной причиной нарушений назвала невнимательность, безалаберность и низкую квалификацию сотрудников мэрии. Но в депутатском корпусе с этим не согласились. «В моем понимании заключение договора с единственным поставщиком, дробление закупок происходит не от неграмотности или невнимательности, а скорее наоборот. Не верю, как говорится. Это экономика — если кому-то выгодно, то и другому выгодно. Те ошибки, которые делаются, они не совсем по невнимательности, потому что у них невнимательность всегда в одну сторону», — отметил депутат Владимир Молоковских. С ним согласился спикер думы Дмитрий Малютин, который посоветовал КСП «построже спрашивать» с чиновников мэрии. В своем докладе Мария Батуева отметила несколько ведомств, которые допускают самые серьезные нарушения. Например, МКУ «Городское управление транспортом» на 41 млн рублей превысило суммы годового объема закупок у единственного поставщика. Максимальный объем при этом составляет 50 млн. За это конкретный исполнитель был оштрафован на 30 тысяч рублей. «Центр развития образования», как сообщила Батуева, в 98 договорах не указал место и время проведения мероприятий, не прописывал наименование, количество и стоимость продукции. Департамент ЖКХ на 16 млн рублей завысил максимальные и начальные цены контрактов по ремонту двух многоквартирных домов, а в другом случае заплатил 6 млн рублей за невыполненные работы по капремонту дома. Глава Перми Эдуард Соснин поблагодарил КСП за работу. Он согласился, что мэрии «есть над чем работать» и пообещал снизить количество нарушений со стороны своих подчиненных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чиновники структур администрации Перми в 2023 году стали допускать больше нарушений при проведении госзакупок. Как заявила на заседании городской думы глава Контрольно-счетной палаты Мария Батуева, их объем увеличился на 134 млн рублей, передает корреспондент URA.RU. Глава КСП основной причиной нарушений назвала невнимательность, безалаберность и низкую квалификацию сотрудников мэрии. Но в депутатском корпусе с этим не согласились. «В моем понимании заключение договора с единственным поставщиком, дробление закупок происходит не от неграмотности или невнимательности, а скорее наоборот. Не верю, как говорится. Это экономика — если кому-то выгодно, то и другому выгодно. Те ошибки, которые делаются, они не совсем по невнимательности, потому что у них невнимательность всегда в одну сторону», — отметил депутат Владимир Молоковских. С ним согласился спикер думы Дмитрий Малютин, который посоветовал КСП «построже спрашивать» с чиновников мэрии. В своем докладе Мария Батуева отметила несколько ведомств, которые допускают самые серьезные нарушения. Например, МКУ «Городское управление транспортом» на 41 млн рублей превысило суммы годового объема закупок у единственного поставщика. Максимальный объем при этом составляет 50 млн. За это конкретный исполнитель был оштрафован на 30 тысяч рублей. «Центр развития образования», как сообщила Батуева, в 98 договорах не указал место и время проведения мероприятий, не прописывал наименование, количество и стоимость продукции. Департамент ЖКХ на 16 млн рублей завысил максимальные и начальные цены контрактов по ремонту двух многоквартирных домов, а в другом случае заплатил 6 млн рублей за невыполненные работы по капремонту дома. Глава Перми Эдуард Соснин поблагодарил КСП за работу. Он согласился, что мэрии «есть над чем работать» и пообещал снизить количество нарушений со стороны своих подчиненных.