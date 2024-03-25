25 марта 2024

В ЯНАО дружинников научат самообороне, после теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции в микрорайоне Академ. Челябинск, добровольная народная дружина
В ЯНАО дружинников научат навыкам самообороны Фото:

В Губкинском (ЯНАО) 30 и 31 марта пройдут занятия для лиц, принимающих участие в охране общественного порядка, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности ЯНАО. После произошедшего в Подмосковье террористического акта в «Крокус сити холл» безопасности уделяется особое внимание.

«В Губкинском департамент региональной безопасности Ямала проведет обучение граждан, привлекаемых к охране общественного порядка. С профессиональным тренером по рукопашному бою усовершенствуют приемы самозащиты, самообороны, укрепят навыки оказания первой доврачебной помощи», — сообщает пресс-служба департамента регбезопасности ЯНАО в официальном telegram-канале.

В комплексное обучение войдут занятия по правовой подготовке. Там дружинники узнают о способах задержания нарушителей и действиях при доставлении в органы внутренних дел.

После теракта в концертном зале в Подмосковье, мерам безопасности на Ямале уделяется повышенное внимание. С жителями округа проводят занятия по оказанию медицинской помощи.

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В Губкинском (ЯНАО) 30 и 31 марта пройдут занятия для лиц, принимающих участие в охране общественного порядка, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности ЯНАО. После произошедшего в Подмосковье террористического акта в «Крокус сити холл» безопасности уделяется особое внимание. «В Губкинском департамент региональной безопасности Ямала проведет обучение граждан, привлекаемых к охране общественного порядка. С профессиональным тренером по рукопашному бою усовершенствуют приемы самозащиты, самообороны, укрепят навыки оказания первой доврачебной помощи», — сообщает пресс-служба департамента регбезопасности ЯНАО в официальном telegram-канале. В комплексное обучение войдут занятия по правовой подготовке. Там дружинники узнают о способах задержания нарушителей и действиях при доставлении в органы внутренних дел. После теракта в концертном зале в Подмосковье, мерам безопасности на Ямале уделяется повышенное внимание. С жителями округа проводят занятия по оказанию медицинской помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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