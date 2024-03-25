В ЯНАО дружинников научат самообороне, после теракта в «Крокусе»

26 марта 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

В ЯНАО дружинников научат навыкам самообороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) 30 и 31 марта пройдут занятия для лиц, принимающих участие в охране общественного порядка, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности ЯНАО. После произошедшего в Подмосковье террористического акта в «Крокус сити холл» безопасности уделяется особое внимание. «В Губкинском департамент региональной безопасности Ямала проведет обучение граждан, привлекаемых к охране общественного порядка. С профессиональным тренером по рукопашному бою усовершенствуют приемы самозащиты, самообороны, укрепят навыки оказания первой доврачебной помощи», — сообщает пресс-служба департамента регбезопасности ЯНАО в официальном telegram-канале. В комплексное обучение войдут занятия по правовой подготовке. Там дружинники узнают о способах задержания нарушителей и действиях при доставлении в органы внутренних дел. После теракта в концертном зале в Подмосковье, мерам безопасности на Ямале уделяется повышенное внимание. С жителями округа проводят занятия по оказанию медицинской помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Губкинском (ЯНАО) 30 и 31 марта пройдут занятия для лиц, принимающих участие в охране общественного порядка, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности ЯНАО. После произошедшего в Подмосковье террористического акта в «Крокус сити холл» безопасности уделяется особое внимание. «В Губкинском департамент региональной безопасности Ямала проведет обучение граждан, привлекаемых к охране общественного порядка. С профессиональным тренером по рукопашному бою усовершенствуют приемы самозащиты, самообороны, укрепят навыки оказания первой доврачебной помощи», — сообщает пресс-служба департамента регбезопасности ЯНАО в официальном telegram-канале. В комплексное обучение войдут занятия по правовой подготовке. Там дружинники узнают о способах задержания нарушителей и действиях при доставлении в органы внутренних дел. После теракта в концертном зале в Подмосковье, мерам безопасности на Ямале уделяется повышенное внимание. С жителями округа проводят занятия по оказанию медицинской помощи.