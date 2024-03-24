Жители ЯНАО после теракта в «Крокусе» записываются на курсы медпомощи

В Надыме провели бесплатный курс первой помощи

25 марта 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Общественник из Надыма организовал бесплатный курс первой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Надыме (ЯНАО) после теракта в подмосковном «Крокус сити холле» провели бесплатный курс первой помощи «Умею. Делаю. Спасаю. 2.0.». Об этом сообщил активист-спасатель Игорь Заборовский. «Последние события в Москве и на приграничных территориях наглядно демонстрируют тот факт, что никто из нас не застрахован от случаев взрыва или случайной пули, но еще чаще это банальные случаи: ДТП, пожары, ожоги, отравления. Очень важно, чтобы в тот момент, когда с нами или с близкими случается беда, рядом мог оказаться человек, обладающий необходимыми навыками и знаниями», — написал Игорь Заборовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Центр «Добровольцы ЯНАО в ЧС» на протяжении трех лет проводит обучение навыкам оказания первой помощи, где большая часть отведена практике. Занятия проводятся на безвозмездной основе на территории всего Ямала. Ранее URA.RU сообщало о том, что общественник Игорь Заборовский подвел итоги двухлетней гуманитарной миссии «Мы рядом». В соцсети он сообщил, что что теперь будет заниматься сбором и отправкой на передовую необходимой техники и инструментов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Надыме (ЯНАО) после теракта в подмосковном «Крокус сити холле» провели бесплатный курс первой помощи «Умею. Делаю. Спасаю. 2.0.». Об этом сообщил активист-спасатель Игорь Заборовский. «Последние события в Москве и на приграничных территориях наглядно демонстрируют тот факт, что никто из нас не застрахован от случаев взрыва или случайной пули, но еще чаще это банальные случаи: ДТП, пожары, ожоги, отравления. Очень важно, чтобы в тот момент, когда с нами или с близкими случается беда, рядом мог оказаться человек, обладающий необходимыми навыками и знаниями», — написал Игорь Заборовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Центр «Добровольцы ЯНАО в ЧС» на протяжении трех лет проводит обучение навыкам оказания первой помощи, где большая часть отведена практике. Занятия проводятся на безвозмездной основе на территории всего Ямала. Ранее URA.RU сообщало о том, что общественник Игорь Заборовский подвел итоги двухлетней гуманитарной миссии «Мы рядом». В соцсети он сообщил, что что теперь будет заниматься сбором и отправкой на передовую необходимой техники и инструментов.