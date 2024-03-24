24 марта 2024
23 марта 2024

Жители ЯНАО после теракта в «Крокусе» записываются на курсы медпомощи

В Надыме провели бесплатный курс первой помощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, первая помощь, отравление, пострадавший, пожарный, угарный газ
Общественник из Надыма организовал бесплатный курс первой помощи Фото:

В Надыме (ЯНАО) после теракта в подмосковном «Крокус сити холле» провели бесплатный курс первой помощи «Умею. Делаю. Спасаю. 2.0.». Об этом сообщил активист-спасатель Игорь Заборовский.

«Последние события в Москве и на приграничных территориях наглядно демонстрируют тот факт, что никто из нас не застрахован от случаев взрыва или случайной пули, но еще чаще это банальные случаи: ДТП, пожары, ожоги, отравления. Очень важно, чтобы в тот момент, когда с нами или с близкими случается беда, рядом мог оказаться человек, обладающий необходимыми навыками и знаниями», — написал Игорь Заборовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Центр «Добровольцы ЯНАО в ЧС» на протяжении трех лет проводит обучение навыкам оказания первой помощи, где большая часть отведена практике. Занятия проводятся на безвозмездной основе на территории всего Ямала.

Ранее URA.RU сообщало о том, что общественник Игорь Заборовский подвел итоги двухлетней гуманитарной миссии «Мы рядом». В соцсети он сообщил, что что теперь будет заниматься сбором и отправкой на передовую необходимой техники и инструментов.

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В Надыме (ЯНАО) после теракта в подмосковном «Крокус сити холле» провели бесплатный курс первой помощи «Умею. Делаю. Спасаю. 2.0.». Об этом сообщил активист-спасатель Игорь Заборовский. «Последние события в Москве и на приграничных территориях наглядно демонстрируют тот факт, что никто из нас не застрахован от случаев взрыва или случайной пули, но еще чаще это банальные случаи: ДТП, пожары, ожоги, отравления. Очень важно, чтобы в тот момент, когда с нами или с близкими случается беда, рядом мог оказаться человек, обладающий необходимыми навыками и знаниями», — написал Игорь Заборовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Центр «Добровольцы ЯНАО в ЧС» на протяжении трех лет проводит обучение навыкам оказания первой помощи, где большая часть отведена практике. Занятия проводятся на безвозмездной основе на территории всего Ямала. Ранее URA.RU сообщало о том, что общественник Игорь Заборовский подвел итоги двухлетней гуманитарной миссии «Мы рядом». В соцсети он сообщил, что что теперь будет заниматься сбором и отправкой на передовую необходимой техники и инструментов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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