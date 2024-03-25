25 марта 2024

В тюменских школах усиливают охрану после теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил Миасский городской округ. Миасс, турникет, детская безопасность, охрана в школе
В одной из художественных школ города после происшествия заключили договор на оказание охранных услуг Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Тюменской области усиливают меры по охране образовательных учреждений после теракта 22 марта в «Крокусе Сити Холле». Об этом сообщили в региональном департаменте образования. В одной из художественных школ города после происшествия заключили договор на оказание охранных услуг.

«Выбор и оснащение объектов инженерно-техническими средствами и системами охраны конкретных типов определяются в соответствии с установленными требованиями. В случае выявления замечаний проводится комплекс мер по их устранению. Во всех образовательных организациях приняты дополнительные меры по усилению бдительности и антитеррористической защищенности объектов, их охраны», — сообщили в департаменте.

В администрации Тюмени рассказали, что в «ДХШ им. А.П. Митинского» с 27 марта начнется оказание охранных услуг. Также там с 23 по 31 марта перешли на дистанционное образование. «С 14:00 23 марта по 31 марта организован временный переход на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Если по решению родителей дети посещают занятия в очном формате — услуги учреждением оказываются в полном объеме. Такие случаи были в субботу», — сообщили в мэрии.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Трагедия произошла перед выступлением группы «Пикник». Более 100 человек погибли, еще 200 пострадали. Террористов задержали и отправили в СИЗО, им грозит пожизненное лишение свободы. Ранее URA.RU писало, что школьник из Тюмени спас друзей от теракта в «Крокусе».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области усиливают меры по охране образовательных учреждений после теракта 22 марта в «Крокусе Сити Холле». Об этом сообщили в региональном департаменте образования. В одной из художественных школ города после происшествия заключили договор на оказание охранных услуг. «Выбор и оснащение объектов инженерно-техническими средствами и системами охраны конкретных типов определяются в соответствии с установленными требованиями. В случае выявления замечаний проводится комплекс мер по их устранению. Во всех образовательных организациях приняты дополнительные меры по усилению бдительности и антитеррористической защищенности объектов, их охраны», — сообщили в департаменте. В администрации Тюмени рассказали, что в «ДХШ им. А.П. Митинского» с 27 марта начнется оказание охранных услуг. Также там с 23 по 31 марта перешли на дистанционное образование. «С 14:00 23 марта по 31 марта организован временный переход на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Если по решению родителей дети посещают занятия в очном формате — услуги учреждением оказываются в полном объеме. Такие случаи были в субботу», — сообщили в мэрии. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Трагедия произошла перед выступлением группы «Пикник». Более 100 человек погибли, еще 200 пострадали. Террористов задержали и отправили в СИЗО, им грозит пожизненное лишение свободы. Ранее URA.RU писало, что школьник из Тюмени спас друзей от теракта в «Крокусе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...