В тюменских школах усиливают охрану после теракта в «Крокусе»

26 марта 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

В одной из художественных школ города после происшествия заключили договор на оказание охранных услуг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Тюменской области усиливают меры по охране образовательных учреждений после теракта 22 марта в «Крокусе Сити Холле». Об этом сообщили в региональном департаменте образования. В одной из художественных школ города после происшествия заключили договор на оказание охранных услуг. «Выбор и оснащение объектов инженерно-техническими средствами и системами охраны конкретных типов определяются в соответствии с установленными требованиями. В случае выявления замечаний проводится комплекс мер по их устранению. Во всех образовательных организациях приняты дополнительные меры по усилению бдительности и антитеррористической защищенности объектов, их охраны», — сообщили в департаменте. В администрации Тюмени рассказали, что в «ДХШ им. А.П. Митинского» с 27 марта начнется оказание охранных услуг. Также там с 23 по 31 марта перешли на дистанционное образование. «С 14:00 23 марта по 31 марта организован временный переход на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Если по решению родителей дети посещают занятия в очном формате — услуги учреждением оказываются в полном объеме. Такие случаи были в субботу», — сообщили в мэрии. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Трагедия произошла перед выступлением группы «Пикник». Более 100 человек погибли, еще 200 пострадали. Террористов задержали и отправили в СИЗО, им грозит пожизненное лишение свободы. Ранее URA.RU писало, что школьник из Тюмени спас друзей от теракта в «Крокусе». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области усиливают меры по охране образовательных учреждений после теракта 22 марта в «Крокусе Сити Холле». Об этом сообщили в региональном департаменте образования. В одной из художественных школ города после происшествия заключили договор на оказание охранных услуг. «Выбор и оснащение объектов инженерно-техническими средствами и системами охраны конкретных типов определяются в соответствии с установленными требованиями. В случае выявления замечаний проводится комплекс мер по их устранению. Во всех образовательных организациях приняты дополнительные меры по усилению бдительности и антитеррористической защищенности объектов, их охраны», — сообщили в департаменте. В администрации Тюмени рассказали, что в «ДХШ им. А.П. Митинского» с 27 марта начнется оказание охранных услуг. Также там с 23 по 31 марта перешли на дистанционное образование. «С 14:00 23 марта по 31 марта организован временный переход на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Если по решению родителей дети посещают занятия в очном формате — услуги учреждением оказываются в полном объеме. Такие случаи были в субботу», — сообщили в мэрии. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Трагедия произошла перед выступлением группы «Пикник». Более 100 человек погибли, еще 200 пострадали. Террористов задержали и отправили в СИЗО, им грозит пожизненное лишение свободы. Ранее URA.RU писало, что школьник из Тюмени спас друзей от теракта в «Крокусе».