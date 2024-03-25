В ХМАО женщина попалась на торговле товарами с изображением погибшего вора в законе

В ХМАО женщине грозит срок за публичную демонстрацию экстремистской символики

26 марта 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Ранее сургутянка уже привлекалась к административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО женщина попалась на торговле товарами с изображением символики АУЕ (запрещена на территории России), на некоторых из них был изображен вор в законе из Сургута Владимир Зятьков. Югорчанке грозит срок за публичную демонстрацию символики экстремистского движения, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «[Женщина] устроилась продавцом в сувенирную лавку и там торговала предметами с запрещенной символикой. Нарды, шахматы, фигурки, четки. На четках у нее был изображен Зятек (Владимир Зятьков, вор в законе из Сургута, который погиб в 2020 году при столкновении баржи и катера — прим. URA.RU», — рассказал агентству источник. Сургутянка в 2022 году уже привлекалась к административной ответственности за публичную демонстрацию экстремистской символики в свих соцсетях. «Но уроком ей это не послужило. Она продолжила дальше развивать свою страницу и подпольно продавала предметы с запрещенной символикой», — рассказал источник. Теперь женщине грозит лишение свободы до четырех лет или штраф до миллиона рублей. Официально telegram-канал «Полиция Югры» сообщает, что в отношении 42-летней югорчанки возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ. В следственном комитете ХМАО добавили, что из магазина изъята вся запрещенная символика. «По уголовному делу проводятся следственные действия», — сообщает пресс-служба СК региона. *Экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО женщина попалась на торговле товарами с изображением символики АУЕ (запрещена на территории России), на некоторых из них был изображен вор в законе из Сургута Владимир Зятьков. Югорчанке грозит срок за публичную демонстрацию символики экстремистского движения, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «[Женщина] устроилась продавцом в сувенирную лавку и там торговала предметами с запрещенной символикой. Нарды, шахматы, фигурки, четки. На четках у нее был изображен Зятек (Владимир Зятьков, вор в законе из Сургута, который погиб в 2020 году при столкновении баржи и катера — прим. URA.RU», — рассказал агентству источник. Сургутянка в 2022 году уже привлекалась к административной ответственности за публичную демонстрацию экстремистской символики в свих соцсетях. «Но уроком ей это не послужило. Она продолжила дальше развивать свою страницу и подпольно продавала предметы с запрещенной символикой», — рассказал источник. Теперь женщине грозит лишение свободы до четырех лет или штраф до миллиона рублей. Официально telegram-канал «Полиция Югры» сообщает, что в отношении 42-летней югорчанки возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ. В следственном комитете ХМАО добавили, что из магазина изъята вся запрещенная символика. «По уголовному делу проводятся следственные действия», — сообщает пресс-служба СК региона. *Экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.