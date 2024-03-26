Песков: Россия готова к диалогу с США, но есть условие

В Кремле заявили об условиях возвращения к диалогу с США

26 марта 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

В Кремле заявили об условиях возвращения к диалогу с США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль готов к диалогу с Белым домом, но только на условиях обсуждения актуальных вопросов в комплексе, а не тех, что в текущий момент доминируют в повестке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Наш президент неоднократно повторял, что мы открыты для диалога, что мы считаем необходимым обсуждать все вопросы в комплексе. Нельзя одни вопросы выдирать из общего контекста, который доминирует в наших двусторонних отношениях сейчас. Поэтому открытость к диалогу и политическая воля у нас присутствует, но мы за комплексное обсуждение всех вопросов», — заявил Песков. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что появилась договоренность с представителями администрации США о контактах по двусторонним вопросам. Об этом стало известно после посещения американскими чиновниками российского посольства, которые приехали, чтобы почтить память погибших и выразить соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». По словам Антонова, о диалоге заявили с целью, чтобы до конца не разрушить отношения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кремль готов к диалогу с Белым домом, но только на условиях обсуждения актуальных вопросов в комплексе, а не тех, что в текущий момент доминируют в повестке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Наш президент неоднократно повторял, что мы открыты для диалога, что мы считаем необходимым обсуждать все вопросы в комплексе. Нельзя одни вопросы выдирать из общего контекста, который доминирует в наших двусторонних отношениях сейчас. Поэтому открытость к диалогу и политическая воля у нас присутствует, но мы за комплексное обсуждение всех вопросов», — заявил Песков. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что появилась договоренность с представителями администрации США о контактах по двусторонним вопросам. Об этом стало известно после посещения американскими чиновниками российского посольства, которые приехали, чтобы почтить память погибших и выразить соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». По словам Антонова, о диалоге заявили с целью, чтобы до конца не разрушить отношения.