Песков: Россия готова к диалогу с США, но есть условие

В Кремле заявили об условиях возвращения к диалогу с США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
В Кремле заявили об условиях возвращения к диалогу с США Фото:

Кремль готов к диалогу с Белым домом, но только на условиях обсуждения актуальных вопросов в комплексе, а не тех, что в текущий момент доминируют в повестке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Наш президент неоднократно повторял, что мы открыты для диалога, что мы считаем необходимым обсуждать все вопросы в комплексе. Нельзя одни вопросы выдирать из общего контекста, который доминирует в наших двусторонних отношениях сейчас. Поэтому открытость к диалогу и политическая воля у нас присутствует, но мы за комплексное обсуждение всех вопросов», — заявил Песков.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что появилась договоренность с представителями администрации США о контактах по двусторонним вопросам. Об этом стало известно после посещения американскими чиновниками российского посольства, которые приехали, чтобы почтить память погибших и выразить соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». По словам Антонова, о диалоге заявили с целью, чтобы до конца не разрушить отношения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кремль готов к диалогу с Белым домом, но только на условиях обсуждения актуальных вопросов в комплексе, а не тех, что в текущий момент доминируют в повестке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Наш президент неоднократно повторял, что мы открыты для диалога, что мы считаем необходимым обсуждать все вопросы в комплексе. Нельзя одни вопросы выдирать из общего контекста, который доминирует в наших двусторонних отношениях сейчас. Поэтому открытость к диалогу и политическая воля у нас присутствует, но мы за комплексное обсуждение всех вопросов», — заявил Песков. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что появилась договоренность с представителями администрации США о контактах по двусторонним вопросам. Об этом стало известно после посещения американскими чиновниками российского посольства, которые приехали, чтобы почтить память погибших и выразить соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». По словам Антонова, о диалоге заявили с целью, чтобы до конца не разрушить отношения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...