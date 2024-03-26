Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

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Подозреваемый отправится под арест до 22 мая Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Басманный суд Москвы принял решение об аресте восьмого подозреваемого в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции города Москвы.

«Столичный суд отправил под арест еще одного участника организации теракта в „Крокус Сити Холл“», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что он проведет под стражей 1 месяц и 27 суток.

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Басманный суд Москвы принял решение об аресте восьмого подозреваемого в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции города Москвы. «Столичный суд отправил под арест еще одного участника организации теракта в „Крокус Сити Холл“», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что он проведет под стражей 1 месяц и 27 суток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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