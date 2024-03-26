Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

26 марта 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Подозреваемый отправится под арест до 22 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Басманный суд Москвы принял решение об аресте восьмого подозреваемого в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции города Москвы. «Столичный суд отправил под арест еще одного участника организации теракта в „Крокус Сити Холл“», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что он проведет под стражей 1 месяц и 27 суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный суд Москвы принял решение об аресте восьмого подозреваемого в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции города Москвы. «Столичный суд отправил под арест еще одного участника организации теракта в „Крокус Сити Холл“», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что он проведет под стражей 1 месяц и 27 суток.