Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Подозреваемый отправится под арест до 22 мая
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Басманный суд Москвы принял решение об аресте восьмого подозреваемого в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции города Москвы.
«Столичный суд отправил под арест еще одного участника организации теракта в „Крокус Сити Холл“», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что он проведет под стражей 1 месяц и 27 суток.
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