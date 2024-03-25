В городе ХМАО запретили жителям выходить на лед

Власти Урая (ХМАО) запретили жителям выходить или выезжать на лед рек Конда и Колосья. Постановление администрации города будет действовать до осеннего ледостава.
«Запретить выход и нахождение людей на льду рек Конда и Колосья в границах городского округа Урай в весенний период с 25 марта 2024 года и в осенне-зимний период 2024 года до полного ледостава… при условии образования льда толщиной менее 10 см (для одиночного выхода на лед) и менее 15 см (для массового выхода на лед). Запретить выезд транспортных средств на лед водных объектов, кроме оборудованных мест для переправы через реку Конда», — указано в постановлении властей Урая на официальном сайте города.
На берегах водоемов установят знаки, запрещающие выход людей и выезд транспорта на лед. Меры безопасности связаны с погодой: на протяжении всей прошлой недели температура днем поднималась выше нуля, поэтому ледяной покров на реках стал рыхлым и хрупким.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с 25 марта начнут закрывать ледовые переправы. Первые зимники закрыли в Кондинском районе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.