25 марта 2024

В городе ХМАО запретили жителям выходить на лед

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пустые улицы во время нерабочих дней. Курган , лед в воде, половодье, паводок, река тобол, наводнение, весна, дамба кургана
Жителям Урая запретили ходить по льду Фото:

Власти Урая (ХМАО) запретили жителям выходить или выезжать на лед рек Конда и Колосья. Постановление администрации города будет действовать до осеннего ледостава.

«Запретить выход и нахождение людей на льду рек Конда и Колосья в границах городского округа Урай в весенний период с 25 марта 2024 года и в осенне-зимний период 2024 года до полного ледостава… при условии образования льда толщиной менее 10 см (для одиночного выхода на лед) и менее 15 см (для массового выхода на лед). Запретить выезд транспортных средств на лед водных объектов, кроме оборудованных мест для переправы через реку Конда», — указано в постановлении властей Урая на официальном сайте города.

На берегах водоемов установят знаки, запрещающие выход людей и выезд транспорта на лед. Меры безопасности связаны с погодой: на протяжении всей прошлой недели температура днем поднималась выше нуля, поэтому ледяной покров на реках стал рыхлым и хрупким.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с 25 марта начнут закрывать ледовые переправы. Первые зимники закрыли в Кондинском районе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Урая (ХМАО) запретили жителям выходить или выезжать на лед рек Конда и Колосья. Постановление администрации города будет действовать до осеннего ледостава. «Запретить выход и нахождение людей на льду рек Конда и Колосья в границах городского округа Урай в весенний период с 25 марта 2024 года и в осенне-зимний период 2024 года до полного ледостава… при условии образования льда толщиной менее 10 см (для одиночного выхода на лед) и менее 15 см (для массового выхода на лед). Запретить выезд транспортных средств на лед водных объектов, кроме оборудованных мест для переправы через реку Конда», — указано в постановлении властей Урая на официальном сайте города. На берегах водоемов установят знаки, запрещающие выход людей и выезд транспорта на лед. Меры безопасности связаны с погодой: на протяжении всей прошлой недели температура днем поднималась выше нуля, поэтому ледяной покров на реках стал рыхлым и хрупким. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с 25 марта начнут закрывать ледовые переправы. Первые зимники закрыли в Кондинском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...