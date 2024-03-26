Шойгу ответил на вопрос о проведении мобилизации из-за атак на Белгород

Сергей Шойгу сообщил, что дополнительная мобилизация не нужна
новость из сюжетаМобилизация в России
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал необходимость дополнительной мобилизации для формирования «санитарной зоны» у границ Белгородской области. По его словам, это глупость.
«Это полная глупость», — так ответил на вопрос Шойгу. Его слова передает РИА Новости.
ВСУ стали чаще устраивать атаки на Белгород. Так, глава региона Вячеслав Гладков 26 марта сообщил о двух пострадавших в результате атаки Украины.
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