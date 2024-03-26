Шойгу ответил на вопрос о проведении мобилизации из-за атак на Белгород

Шойгу: дополнительная мобилизация из-за атак на Белгород — это глупость

26 марта 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу сообщил, что дополнительная мобилизация не нужна Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал необходимость дополнительной мобилизации для формирования «санитарной зоны» у границ Белгородской области. По его словам, это глупость. «Это полная глупость», — так ответил на вопрос Шойгу. Его слова передает РИА Новости. ВСУ стали чаще устраивать атаки на Белгород. Так, глава региона Вячеслав Гладков 26 марта сообщил о двух пострадавших в результате атаки Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал необходимость дополнительной мобилизации для формирования «санитарной зоны» у границ Белгородской области. По его словам, это глупость. «Это полная глупость», — так ответил на вопрос Шойгу. Его слова передает РИА Новости. ВСУ стали чаще устраивать атаки на Белгород. Так, глава региона Вячеслав Гладков 26 марта сообщил о двух пострадавших в результате атаки Украины.