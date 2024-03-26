Urent назвал опасное последствие запрета парковки самокатов в центре Перми

Urent: уход кикшеринга в Перми вызовет бесконтрольное использование самокатов

Пермякам придется искать замену самокатам Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В компании Urent, которая организует прокат электросамокатов в Перми, прокомментировали URA.RU решение властей об ограничении для этого вида транспорта. Ранее гордума одобрила запрет на парковку самокатов в центре Перми и на ряде значимых улиц. В Urent считают, что это приведет к повышению нагрузки на общественный транспорт, создаст проблемы с пробками и парковками автомобилей, а также увеличит количество частных самокатов, работа которых никем не контролируется.

«Центральная часть города — самый популярный район для начала и завершения транспортных поездок, электросамокаты здесь активно используются на фоне плотного потока автомобилей в часы пик. Поэтому по сути ограничения убьют для этих пользователей смысл использоваться самокаты как транспорт. Им теперь придется выбирать другие виды транспорта, создавая дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру, либо выбирать личные самокаты, которые не имеют ограничения скорости, как шеринговые, и вообще никак не контролируются», — сказали URA.RU в пресс-службе компании Urent.

Несмотря на ограничения, компания намерена открыть сезон 2024 года с наступлением благоприятной погоды. «Ограничения позволяют нам продолжить работать, но существенно ухудшат для пермяков возможности использовать самокаты», — отмечают прокатчики. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты гордумы Перми одобрили предложение мэрии запретить оставлять самокаты в центре Перми, а также на улицах особого градостроительного значения.