Депутаты запретили самокаты в центре Перми

26 марта 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Самокаты должны исчезнуть из центра Перми Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермская городская дума одобрила запрет на парковку электросамокатов в центре города. Против этого выступали владельцы сервисов кикшеринга и несколько депутатов, но в итоге решение было принято большинством голосов, передает корреспондент URA.RU. «Несколько депутатов призвали коллег не спешить, а на рабочей группе обсудить правила пользования самокатами. В частности, Эдуард Мирзамухаметов отметил, что никто не учел мнения частных владельцев самокатов, которые предпочли не загружать улицы города автомобилями и купили себе самокаты. Не услышали власти и мнение бизнеса, заявил депутат. Но большинство его коллег все-таки решили согласиться с мэрией и запретили парковки самокатов в центральном районе городе. В других районах их можно будет оставлять только на велопарковках», — сообщает корреспондент, следящий за заседанием гордумы. Ранее URA.RU рассказывало, что владельцы сервисов кикшеринга Urent и Whoosh направили в администрацию города и края свои предложения по развитию инфраструктуры для самокатов. Но их так и не рассмотрели. Теперь самокаты, оставленные на улицах Перми, будут забирать на штрафстоянки. Это касается как прокатных, так и частных транспортных средств. Обновлено: оставлять самокаты запрещено не только в центре Перми, но и на улицах особого градостроительного значения. К ним, согласно Правилам благоустройства, относятся бульвар Гагарина, переход Стахановская — Чкалова, проспект Декабристов, проспект Парковый, Северная дамба, Средняя дамба, улица Белинского, улица Василия Васильева, улица Ветлужская, улица Встречная, улица Аркадия Гайдара, улица Героев Хасана, улица Докучаева, улица Екатерининская, улица Кабельщиков, улица Калинина, улица Карпинского, улица Крупской, улица Куйбышева, улица Ленина, улица Космонавта Леонова, улица Локомотивная, улица Луначарского, улица Лянгасова, улица Макаренко, улица Малкова, улица Маршала Рыбалко, улица Мира, улица Монастырская, улица Николая Островского, улица Окулова, улица Петропавловская, улица Плеханова, улица Подлесная, улица Попова, улица Пушкина, улица Революции, улица Светлогорская, улица Архитектора Свиязева, улица Советской Армии, улица Спешилова, улица Старцева, улица Стахановская, улица Уинская, улица Уральская, улица Ушинского, улица Чернышевского, улица Чкалова, улица Юрша, шоссе Космонавтов, Южная дамба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермская городская дума одобрила запрет на парковку электросамокатов в центре города. Против этого выступали владельцы сервисов кикшеринга и несколько депутатов, но в итоге решение было принято большинством голосов, передает корреспондент URA.RU. «Несколько депутатов призвали коллег не спешить, а на рабочей группе обсудить правила пользования самокатами. В частности, Эдуард Мирзамухаметов отметил, что никто не учел мнения частных владельцев самокатов, которые предпочли не загружать улицы города автомобилями и купили себе самокаты. Не услышали власти и мнение бизнеса, заявил депутат. Но большинство его коллег все-таки решили согласиться с мэрией и запретили парковки самокатов в центральном районе городе. В других районах их можно будет оставлять только на велопарковках», — сообщает корреспондент, следящий за заседанием гордумы. Ранее URA.RU рассказывало, что владельцы сервисов кикшеринга Urent и Whoosh направили в администрацию города и края свои предложения по развитию инфраструктуры для самокатов. Но их так и не рассмотрели. Теперь самокаты, оставленные на улицах Перми, будут забирать на штрафстоянки. Это касается как прокатных, так и частных транспортных средств. Обновлено: оставлять самокаты запрещено не только в центре Перми, но и на улицах особого градостроительного значения. К ним, согласно Правилам благоустройства, относятся бульвар Гагарина, переход Стахановская — Чкалова, проспект Декабристов, проспект Парковый, Северная дамба, Средняя дамба, улица Белинского, улица Василия Васильева, улица Ветлужская, улица Встречная, улица Аркадия Гайдара, улица Героев Хасана, улица Докучаева, улица Екатерининская, улица Кабельщиков, улица Калинина, улица Карпинского, улица Крупской, улица Куйбышева, улица Ленина, улица Космонавта Леонова, улица Локомотивная, улица Луначарского, улица Лянгасова, улица Макаренко, улица Малкова, улица Маршала Рыбалко, улица Мира, улица Монастырская, улица Николая Островского, улица Окулова, улица Петропавловская, улица Плеханова, улица Подлесная, улица Попова, улица Пушкина, улица Революции, улица Светлогорская, улица Архитектора Свиязева, улица Советской Армии, улица Спешилова, улица Старцева, улица Стахановская, улица Уинская, улица Уральская, улица Ушинского, улица Чернышевского, улица Чкалова, улица Юрша, шоссе Космонавтов, Южная дамба.