Врачи раскрыли состояние свердловского шахтера, выжившего под завалами шахты

Рабочий Алексей Амозов, спасенный из-под завала в шахте «Кальинская» (Североуральск, Свердловская область), в настоящее время находится в состоянии средней тяжести. У него диагностировали два перелома и другие травмы, рассказал врач.
«У него диагностированы два перелома и другие повреждения. В целом состояние оценивается врачами как средней тяжести», — передает РИА Новости слова врача. Он отметил, что Амозов находится в сознании, без аппарата ИВЛ.
Мужчину увезли на операцию в одну из больниц Краснотурьинска. В областном минздраве отметили, что информация о его состоянии является врачебной тайной.
Обвал горных пород произошел ранним утром 25 марта на глубине 1130 метров. Спасением занимались сотрудники горноспасательного отряда и наиболее опытные шахтеры предприятия. Следователи СК возбудили уголовное дело, которое потребовал проконтролировать глава ведомства Александр Бастрыкин. Напарник Амозова — 26-летний Кирилл Лоскутов — не выжил. АО «СУБР» выплатит семье погибшего три миллиона рублей. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.