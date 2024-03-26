Врачи раскрыли состояние свердловского шахтера, выжившего под завалами шахты

Выживший под завалами свердловский шахтер находится в состоянии средней тяжести
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Пострадавший находится в сознании без аппарата ИВЛ Фото:
новость из сюжета
В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа

Рабочий Алексей Амозов, спасенный из-под завала в шахте «Кальинская» (Североуральск, Свердловская область), в настоящее время находится в состоянии средней тяжести. У него диагностировали два перелома и другие травмы, рассказал врач.

«У него диагностированы два перелома и другие повреждения. В целом состояние оценивается врачами как средней тяжести», — передает РИА Новости слова врача. Он отметил, что Амозов находится в сознании, без аппарата ИВЛ.

Мужчину увезли на операцию в одну из больниц Краснотурьинска. В областном минздраве отметили, что информация о его состоянии является врачебной тайной.

Обвал горных пород произошел ранним утром 25 марта на глубине 1130 метров. Спасением занимались сотрудники горноспасательного отряда и наиболее опытные шахтеры предприятия. Следователи СК возбудили уголовное дело, которое потребовал проконтролировать глава ведомства Александр Бастрыкин. Напарник Амозова — 26-летний Кирилл Лоскутов — не выжил. АО «СУБР» выплатит семье погибшего три миллиона рублей. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.

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Рабочий Алексей Амозов, спасенный из-под завала в шахте «Кальинская» (Североуральск, Свердловская область), в настоящее время находится в состоянии средней тяжести. У него диагностировали два перелома и другие травмы, рассказал врач. «У него диагностированы два перелома и другие повреждения. В целом состояние оценивается врачами как средней тяжести», — передает РИА Новости слова врача. Он отметил, что Амозов находится в сознании, без аппарата ИВЛ. Мужчину увезли на операцию в одну из больниц Краснотурьинска. В областном минздраве отметили, что информация о его состоянии является врачебной тайной. Обвал горных пород произошел ранним утром 25 марта на глубине 1130 метров. Спасением занимались сотрудники горноспасательного отряда и наиболее опытные шахтеры предприятия. Следователи СК возбудили уголовное дело, которое потребовал проконтролировать глава ведомства Александр Бастрыкин. Напарник Амозова — 26-летний Кирилл Лоскутов — не выжил. АО «СУБР» выплатит семье погибшего три миллиона рублей. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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