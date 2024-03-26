В ХМАО назвали победителей фестиваля кинодебютов «Дух огня»

В ХМАО завершился 22-й фестиваль кинодебютов «Дух Огня»

26 марта 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске подвели итоги фестиваля кинодебютов «Дух огня» Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ханты-Мансийске подведены итоги 22-го фестиваля кинодебютов «Дух огня». Губернатор Наталья Комарова поблагодарила гостей Югры за участие и вручила одну из наград победителю, передает журналист URA.RU с церемонии закрытия. «Благодарю вас за ваше участие, за ваши доброе слова, доброе сердце и отношение к югорчанам. Мы ждем вас всегда. Каждая новая работа, каждый новый талант — добро пожаловать в Югру, в Россию», — сказала Комарова. Губернатор наградила шеф-редактора ГТРК «Югория» Наталью Маковецкую за фильм «Как донской казак оленеводом стал». Она отметила картину за сохранение традиций и наследие коренных народов Арктики и севера. Свои награды также получили дебютанты из разных номинаций. Приз президента фестиваля Эмира Кустурицы «Золотая тайга» получил режиссер Константин Богославский за картину «Куба, Марина», которая стала победителем среди российских картин. Главный приз за лучший дебют получил режиссер из Казахстана Асхат Кучинчиреков за картину «Бауырына салу». Награду за лучшую короткометражку взяла Виктория Дегтева с фильмом «Черное». Приз от генерального партнера «Газпром Нефть» за сохранение культурных традиций получил Илья Маланин с фильмом «Ненормальный». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийске подведены итоги 22-го фестиваля кинодебютов «Дух огня». Губернатор Наталья Комарова поблагодарила гостей Югры за участие и вручила одну из наград победителю, передает журналист URA.RU с церемонии закрытия. «Благодарю вас за ваше участие, за ваши доброе слова, доброе сердце и отношение к югорчанам. Мы ждем вас всегда. Каждая новая работа, каждый новый талант — добро пожаловать в Югру, в Россию», — сказала Комарова. Губернатор наградила шеф-редактора ГТРК «Югория» Наталью Маковецкую за фильм «Как донской казак оленеводом стал». Она отметила картину за сохранение традиций и наследие коренных народов Арктики и севера. Свои награды также получили дебютанты из разных номинаций. Приз президента фестиваля Эмира Кустурицы «Золотая тайга» получил режиссер Константин Богославский за картину «Куба, Марина», которая стала победителем среди российских картин. Главный приз за лучший дебют получил режиссер из Казахстана Асхат Кучинчиреков за картину «Бауырына салу». Награду за лучшую короткометражку взяла Виктория Дегтева с фильмом «Черное». Приз от генерального партнера «Газпром Нефть» за сохранение культурных традиций получил Илья Маланин с фильмом «Ненормальный».