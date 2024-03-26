Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
В Сургуте (ХМАО) местные жители заметили на улицах города группу подростков с предметами в руках, похожими на оружие. Об этом в соцсети сообщили очевидцы. «Малолетки обнаглели совсем, со стволами бегают. Жизни от них нет», — передает сообщение очевидца telegram-канал «ЧП Сургут». Очевидцы предположили, что у подростков в руках травматическое оружие. Они также добавили, что, судя по крикам, которые издавала молодежь, их игра напоминала теракт. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.