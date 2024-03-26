26 марта 2024

Жители Сургута заметили на улице подростков с оружием. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы решили, что подростки таким образом играли в теракт (архивное фото) Фото:

В Сургуте (ХМАО) местные жители заметили на улицах города группу подростков с предметами в руках, похожими на оружие. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.

«Малолетки обнаглели совсем, со стволами бегают. Жизни от них нет», — передает сообщение очевидца telegram-канал «ЧП Сургут».

Очевидцы предположили, что у подростков в руках травматическое оружие. Они также добавили, что, судя по крикам, которые издавала молодежь, их игра напоминала теракт.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

Подростков с предметами, похожими на пистолеты заметили на улицах Сургута
Подростков с предметами, похожими на пистолеты заметили на улицах Сургута
Фото:
Очевидцы предположили, что у подростков в руках травматический пистолет
Очевидцы предположили, что у подростков в руках травматический пистолет
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) местные жители заметили на улицах города группу подростков с предметами в руках, похожими на оружие. Об этом в соцсети сообщили очевидцы. «Малолетки обнаглели совсем, со стволами бегают. Жизни от них нет», — передает сообщение очевидца telegram-канал «ЧП Сургут». Очевидцы предположили, что у подростков в руках травматическое оружие. Они также добавили, что, судя по крикам, которые издавала молодежь, их игра напоминала теракт. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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