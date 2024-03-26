В ЯНАО ожидаются аномальные холода

Температура воздуха на Ямале ожидается на 6-9 градусов ниже нормы Фото: Игорь Пантин © URA.RU

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 27 по 29 марта ожидается температура воздуха на 6-9 градусов ниже климатической нормы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что, в связи с этим в регионе прогнозируется опасность.

«В Ямало-Ненецком автономном округе с 27 по 29 марта температура воздуха опустится на 6-9 градусов ниже нормы. Прогнозируется опасность», — передает сообщение синоптика РИА Новости. Вильфанд добавил, что на Ямал похолодает до -32 градусов.

Аномальные холода синоптик также пообещал ряду регионов Урала и Сибири. Так в центре Якутии похолодает до минус 36 — 40 градусов, в Иркутской области — до -23, -30 градусов, а в ХМАО — до -20, -23 градусов.

В конце февраля Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в ЯНАО. В Салехарде был установлен рекорд, температура составила плюс 3,1 градуса.