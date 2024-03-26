26 марта 2024

В ЯНАО ожидаются аномальные холода

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревенские пейзажи. Зима, деревня, поселок, мужчина, село, мороз, морозный день
Температура воздуха на Ямале ожидается на 6-9 градусов ниже нормы Фото:

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 27 по 29 марта ожидается температура воздуха на 6-9 градусов ниже климатической нормы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что, в связи с этим в регионе прогнозируется опасность.

«В Ямало-Ненецком автономном округе с 27 по 29 марта температура воздуха опустится на 6-9 градусов ниже нормы. Прогнозируется опасность», — передает сообщение синоптика РИА Новости. Вильфанд добавил, что на Ямал похолодает до -32 градусов.

Аномальные холода синоптик также пообещал ряду регионов Урала и Сибири. Так в центре Якутии похолодает до минус 36 — 40 градусов, в Иркутской области — до -23, -30 градусов, а в ХМАО — до -20, -23 градусов.

В конце февраля Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в ЯНАО. В Салехарде был установлен рекорд, температура составила плюс 3,1 градуса.

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 27 по 29 марта ожидается температура воздуха на 6-9 градусов ниже климатической нормы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что, в связи с этим в регионе прогнозируется опасность. «В Ямало-Ненецком автономном округе с 27 по 29 марта температура воздуха опустится на 6-9 градусов ниже нормы. Прогнозируется опасность», — передает сообщение синоптика РИА Новости. Вильфанд добавил, что на Ямал похолодает до -32 градусов. Аномальные холода синоптик также пообещал ряду регионов Урала и Сибири. Так в центре Якутии похолодает до минус 36 — 40 градусов, в Иркутской области — до -23, -30 градусов, а в ХМАО — до -20, -23 градусов. В конце февраля Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в ЯНАО. В Салехарде был установлен рекорд, температура составила плюс 3,1 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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