В ЯНАО ожидаются аномальные холода

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 27 по 29 марта ожидается температура воздуха на 6-9 градусов ниже климатической нормы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что, в связи с этим в регионе прогнозируется опасность.
«В Ямало-Ненецком автономном округе с 27 по 29 марта температура воздуха опустится на 6-9 градусов ниже нормы. Прогнозируется опасность», — передает сообщение синоптика РИА Новости. Вильфанд добавил, что на Ямал похолодает до -32 градусов.
Аномальные холода синоптик также пообещал ряду регионов Урала и Сибири. Так в центре Якутии похолодает до минус 36 — 40 градусов, в Иркутской области — до -23, -30 градусов, а в ХМАО — до -20, -23 градусов.
В конце февраля Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в ЯНАО. В Салехарде был установлен рекорд, температура составила плюс 3,1 градуса.
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